Sốc: Robert Pattinson nhiễm COVID-19 khiến cả đoàn phim 'The Batman' phải dừng quay

Được biết trước đó, hãng Warner Bros. đã đưa ra thông báo về việc một thành viên trong đoàn phim 'The Batman' nhiễm COVID-19 và được cách ly theo quy định. Tuy nhiên, tên tuổi của người này được giấu kín. Đến tối ngày 3/9 (theo giờ địa phương), tờ The New York Times đã chính thức xác nhận nhân vật bí ẩn đó chính là diễn viên chính của bộ phim - Robert Pattinson.





Phim The Batman bắt đầu quay từ tháng 9 năm ngoái, sau đó đến tháng 3 thì ngừng sản xuất do dịch bệnh COVID-19 ngày càng phức tạp. Ekip làm phim mới chỉ trở lại được vài ngày thì lại nhận được tin xấu.

Robert Pattinson nhiễm COVID-19.

Theo đạo diễn Matt Reeves, The Batman mới thực hiện được ¼ số cảnh quay. Bộ phim này dự kiến ra mắt ngày 01/10/2021 nên chỉ còn hơn 3 tháng để hoàn tất phần ngoại cảnh để còn đầu tư vào khâu hậu kỳ. Nếu không kịp, nhiều khả năng bom tấn của DC không thể đúng hẹn với khán giả.

Sau khi Ben Affleck chia tay vai diễn và Vũ trụ Điện ảnh DC, Robert Pattinson được chọn thay thế vào vai chính Người Dơi. Khi nhận vai, tài tử người Anh từng rất háo hức và khẳng định, sẽ vượt qua bản thân để hoàn thành bộ phim. Trong phim, Robert Pattinson đảm nhiệm vai Bruce Wayne.





'Bom tấn DC' The Batman xoay quanh năm thứ hai làm Người Dơi của chàng tỷ phú Bruce Wayne trẻ tuổi. Bên cạnh đó, phim còn có sự góp mặt của nhiều tên tuổi khác như Jeffrey Wright, Andy Serkis, John Turturro, Paul Dano, Zoë Kravitz và Colin Farrell.

Đoàn phim 'The Batman' phải dừng quay vì vụ việc này.



Tài tử Robert Pattinson sinh năm 1986 tại Anh. Sau khi hóa thân thành chàng ma ca rồng Edward điển trai trong Twilight, tên tuổi của anh ngày càng được nhiều người biết đến. Gần đây nhất, Robert mới đóng vai chính trong Tenet của đạo diễn Christopher Nolan.

Thời gian gần đây, anh chuyển sang nhận những tác phẩm có chiều sâu hơn và thường được chiếu ở liên hoan phim quốc tế. Các tác phẩm có thể kể đến như: Maps to the Stars, Damsel hay High Life...



Trailer phim "The Batman"/ Warner Bros.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ