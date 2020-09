"Ròm" chạm ngưỡng hơn 16,000 vé đặt trước, siêu phẩm Hàn Quốc "Train to Busan 2" vẫn phải chào thua

Vào tối ngày 23/9 vừa qua, bộ phim điện ảnh "Ròm" đã có màn họp báo công chiếu, chính thức ra mắt công chúng tại các cụm rạp trên toàn quốc. Sự kiện đã chào đón loạt sao Việt "xịn đét" tới chia vui ủng hộ và mong chúc bộ phim sẽ thành công vang dội.

Sự xuất hiện của lão đại Wowy khiến bộ phim cũng thêm ít nhiều danh tiếng

Ngay sau buổi công chiếu, trên các trang mạng xã hội đã tràn ngập những review cực có tâm từ những khán giả may mắn được trải nghiệm bộ phim chiếu rạp này đầu tiên. Lướt qua một vòng review thì có lẽ "Ròm" được được nhận xét nhiều nhất là rất "đời". Sài Gòn hiện lên dưới lăng kính của "Ròm" không xa hoa, rực rỡ mà vẫn còn đâu đó những góc tối với những mảnh đời bất hạnh. Sự chân thực và sống động của cuộc sống cũng chính là điều thu hút khán giả ngay từ những giây đầu tiên.

Ròm cán mốc lượng vé đặt trước khủng

Bộ phim được khen ngợi cả về hình ảnh, nội dung, âm nhạc khá toàn diện so với những bộ phim Việt thường bị mọt phim chê "đứng chê ngồi" như thường lệ.

Có lẽ đó cũng là lí do tối 24/9, "Ròm" đã chứng minh được sức hút siêu khủng của mình khi cán mốc vé bán ra là 16.000 chỉ sau 4 ngày. Với thành tích này, "Ròm" đã phá kỉ lục 10.000 vé đặt sớm của siêu bom tấn "Peninsula (Train To Busan 2)". Không chỉ là bộ phim thắng lớn ở LHP Busan, "Ròm" còn là tác phẩm mở màn phòng vé Việt hậu đại dịch, chính bởi vậy khán giả càng kì vọng vào phim hơn bao giờ hết.





Ròm là một bộ phim rất "đời"

Tác phẩm của Trần Thanh Huy xoay quanh Ròm (Trần Anh Khoa) - một cậu nhóc bán số đề ở một chung cư nghèo. Nhờ đoán đúng số một lần, cậu được người dân cả xóm lao động này tin tưởng. Họ cứ thế mượn nợ tới mức bán nhà để quay cuồng trong những con số.

Trong khi đó, Ròm thì dùng mọi chiêu trò để dụ người xung quanh đánh đề chỉ để đổi lấy mấy chục nghìn tiền bán giấy dò hay hoa hồng (nếu trúng) mỗi ngày. Tuy nhiên, cậu còn phải đối mặt với sự tranh giành địa bàn của Phúc (Nguyễn Phan Anh Tú).

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ