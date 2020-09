"Ròm" của Wowy chính thức ra mắt các cụm rạp sau thời gian "đóng băng", MXH rẩn rần khen chê đủ cả

Sau thời gian dài dời lịch liên tục vì dịch COVID-19, dự án phim điện ảnh chiếu rạp được khán giả mong chờ nhất nửa cuối năm 2020 - "Ròm" - cũng đã diễn ra thành công ở thành phố Hồ Chí Minh vào tối 23/9. Không chỉ có sự góp mặt của ekip làm phim, thảm đỏ "Ròm" còn đón chào màn đổ bộ cực khủng của dàn sao Việt.

Dàn sao tới buổi công chiếu phim "Ròm"

Bộ phim có sự đóng góp rất lớn của Wowy với vai trò sản xuất âm nhạc cũng như diễn viên. Chính vì vậy, các học trò từ chương trình " Rap Việt" tất nhiên không thể vắng mặt trong ngày vui của HLV rồi! Có thể kể đến những cái tên đã xuất hiện như Tony D, Tez, Lăng LD, JBee7, B:Okeh, R.I.C nhưng gương mặt được xem như "át chủ bài" của team. Với sự xuất hiện của chị đại Mỹ Tâm, rapper Karik, MC Trấn Thành, Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn,... thảm đổ "Ròm" trở nên nóng hơn bao giờ hết, báo hiệu về một tương lai thành công của bộ phim mới này.Rap Việt"

Dàn thí sinh Rap Việt cũng có mặt để ủng hộ Wowy

Tác phẩm của Trần Thanh Huy xoay quanh Ròm (Trần Anh Khoa) - một cậu nhóc bán số đề ở một chung cư nghèo. Nhờ đoán đúng số một lần, cậu được người dân cả xóm lao động này tin tưởng. Họ cứ thế mượn nợ tới mức bán nhà để quay cuồng trong những con số.

Ròm là một tác phẩm điện ảnh đầu tư kể về cuộc sống của những người dân nghèo ở Sài Gòn không mấy xa hoa như vẻ ngoài của của nó

Trong khi đó, Ròm thì dùng mọi chiêu trò để dụ người xung quanh đánh đề chỉ để đổi lấy mấy chục nghìn tiền bán giấy dò hay hoa hồng (nếu trúng) mỗi ngày. Tuy nhiên, cậu còn phải đối mặt với sự tranh giành địa bàn của Phúc (Nguyễn Phan Anh Tú).

Sau buổi chiếu đầu tiên, "Ròm" đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng với loạt review hấp dẫn từ những khán giả đầu tiên may mắn được tận hưởng bộ phim đoạt giải này. Lướt qua một vòng review thì có lẽ "Ròm" được được nhận xét nhiều nhất là rất "đời". Sài Gòn hiện lên dưới lăng kính của "Ròm" không xa hoa, rực rỡ mà vẫn còn đâu đó những góc tối với những mảnh đời bất hạnh. Sự chân thực và sống động của cuộc sống cũng chính là điều thu hút khán giả ngay từ những giây đầu tiên.

Đây là một bộ phim chân thực nhưng vẫn mang một nét đẹp rất điện ảnh

Bên cạnh đó 'Ròm" cũng được nhận xét là có mang hơi hướng lôi cuốn hấp dẫn về chủ đề cái nghèo và cái ác đan xen của bom tấn "Parasite" nhưng vẫn mang đậm chất Việt chứ không hề "xào nấu", copy. Cũng nhờ có sự trợ giúp tới từ Wowy mà phần nhạc cho phim cũng nhận được về nhiều lời khen có cánh.

Tuy nhiên do nội dung đã bị cắt xén một số phần nên nhiều khán giả thấy khá "hẫng" tại một số phân đoạn. Sự đan xen quá khứ hiện tại đôi chỗ còn khó hiểu.

"Ròm" sẽ chính thức khởi chiếu vào ngày mai 25/09/2020.



