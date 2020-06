Tiền hết tình tan, Ronaldo sắp rời Juventus?

Nhà báo Pietro Balzano vừa tiết lộ thông tin cho biết CLB Juventus và Cristiano Ronaldo đang thảo luận với nhau về khả năng chia tay sau mùa giải này. Trước mắt mọi chuyện mới chỉ dừng lại ở thương thảo và cả hai bên chưa đạt được bất cứ sự đồng nhất nào, tuy nhiên khả năng Ronaldo rời Juventus trong thời gian tới hoàn toàn là có thể.

Theo nguồn tin trên báo chí Italy, lý do chính khiến Ronaldo rời Juventus là vấn đề tài chính, "tiền hết tình tan". Điều này hoàn toàn có khả năng vì Bloomberg - hãng thông tấn chuyên về tài chính cũng từng phân tích rằng Juventus sẽ luôn lỗ khi có Ronaldo trong biên chế.



Tại Juve, Cristiano Ronaldo hưởng lương 30 triệu euro/năm. Mùa 2018-2019 - mùa đầu tiên Juve có Ronaldo cũng là mùa độ bóng này lỗ 40 triệu euro. Chỉ riêng cầu thủ này đã khiến cho quỹ lương của Juve thu hẹp đáng kể.



Juventus dự kiến mất 70 triệu euro riêng từ tiền bán vé, mua hàng & các dịch vụ trong sân vận động khi tổ chức các trận đấu cho mùa 2019-2020.



Dịch COVID-19 càng làm cho tình hình thêm trầm trọng. Vào mùa 2020/21, số tiền lỗ được dự đoán sẽ lên tới ít nhất 150 triệu euro, kể cả khi đội bóng này có không mua bất cứ cầu thủ nào.

Theo luật tài chính UEF, nếu điều này xảy ra Juventus sẽ bị cấm dự cúp châu Âu. Viễn cảnh tài chính sa sút và nguy cơ không được dự cúp châu Âu khiến đội bóng này đang cực kỳ lo lắng.



Không thể chấp nhận sự rủi ro, Juventus đã quyết định mời Ronaldo thương lượng, với tinh thần thiện chí rằng họ và Ronaldo sẽ chấm dứt hợp đồng và cho phép Cristiano Ronaldo được tùy ý chọn đội bóng mới chứ không có cắt giảm tiền lương của anh. Việc Ronaldo rời Juventus lúc này không chỉ giúp đội bóng giảm đáng kể áp lực tài chính mà còn thu về số tiền chuyển nhượng lớn để tái đầu tư vào những tài năng trẻ.



Hợp đồng của thời hạn Ronaldo và Juventus có thời hạn tới 4 năm. Nếu thương lượng không thành công, Ronaldo có thể sẽ vẫn sẽ ở lại Juventus thêm 2 năm nữa và đội bóng này sẽ phải chấp nhận thực tế, đồng thời tính tới các khoản vay để sinh tồn.

Là người đưa ra thông tin Ronaldo rời Juventus tuy nhiên nhà báo Balzano cũng nhấn mạnh đây mới chỉ là "tin đồn" và còn phải chờ động thái của các bên để khẳng định.

Kể từ khi ra nhập Juventus vào năm 2018, R onaldo đã ra sân 75 lần và ghi được 53 bàn thắng cho đội bóng thành Turin. Riêng mùa giải năm nay, siêu sao người Bồ Đào Nha đã ghi được 25 bàn thắng sau 32 lần ra sân.

