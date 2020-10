Rosé (BLACKPINK) chia sẻ bí kíp chăm sóc tóc tẩy cực "ngược đời" nhưng lại hiệu quả bất ngờ!

Bên cạnh giọng hát độc đáo và thần thái cực phẩm trên sân khấu không thể phủ nhận, Rosé ( BLACKPINK ) còn được biết đến với một điều đó là cô nàng trung thành tuyệt đối với mái tóc tẩy trắng. Giống như hầu hết người Hàn Quốc, mái tóc của Rosé có màu sẫm tự nhiên, nhưng cô ấy đã không hề để màu tóc tự nhiên từ năm 2018.

Tóc của Rosé đã được nhuộm tẩy liên tục suốt 2 năm nay!

Trên thực tế, Rosé đã tẩy tóc trong phần lớn sự nghiệp của mình. Cô ấy đã đi từ tóc vàng các tông đậm nhạt và liên tục "đập màu" nổi từ đỏ cho tới hồng, tím đủ cả. Dù cường độ tẩy tóc và nhuộm màu gắt gao như vậy nhưng tóc của Rosé vẫn khỏe mạnh bất ngờ, vậy bí quyết chăm sóc tóc của cô nàng là gì nhỉ?

Mái tóc tẩy dường nhưu đã thành một nét đặc trung của Rosé

Với kinh nghiệm nhuộm tóc của Rosé, không có gì ngạc nhiên khi một Blink có tài khoản @pimornjira trên Twitter muốn hỏi ý kiến của cô ấy về cách giữ cho mái tóc đã tẩy ở trạng thái tốt nhất. Hầu hết các chuyên gia về tóc đều khuyên bạn nên sử dụng nhiều liệu pháp dưỡng tóc và dụng cụ chăm sóc tóc đặc biệt, nhưng lời khuyên của Rosé hoàn toàn ngược lại đó là "không nên làm gì cả"!

Bí quyết "không làm gì" lạ đời vô cùng của Rosé

Theo Rosé, cách tốt nhất để giữ cho mái tóc tẩy trắng khỏe mạnh và giảm hư tổn là để nguyên. Cô ấy khuyến cáo không nên chạm vào nó quá nhiều trừ khi bạn muốn tóc liên tục rơi vào tình trạng dễ gãy. Ngay sau khi đoạn clip tư vấn về tóc của Rosé được đăng tải trên mạng xã hội , người hâm mộ của cô đã bất ngờ nhận ra: đây có lẽ là lý do tại sao cô ấy hiếm khi tạo kiểu cho tóc. Nếu nó đủ khô để gãy chỉ bằng một cái chạm nhẹ, nó có thể không chịu được áp lực và sức căng khi bị buộc hay tạo kiểu với các loại máy uốn nhiệt.

Tạo kiểu hay tác động mạnh đến tóc là một trong những điều cấm kị khi tẩy tóc

Trước khi thông tin này được Rosé đích thân tiết lộ, các BLINK thường "phát ngán" khi stylist tạo kiểu tóc cho BLACKPINK luôn không làm gì với tóc của giọng ca chính. Trong khi các thành viên khác thường xuyên cột tóc, tạo kiểu mới lạ trên sân khấu thì tóc của Rosé hầu như luôn ở trạng thái xõa thẳng tự nhiên.

Rosé trong buổi fansign online

Nhiều người thậm chí còn đưa ra giả thuyết rằng nhà tạo mẫu tóc có thể đang thiên vị các thành viên khác và bỏ bê giọng ca chính nhưng chia sẻ mới đây của giọng ca chính BLACKPINK đã đập tan tin đồn này.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ