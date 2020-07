Rosé (BLACKPINK) chơi lớn dùng băng đô của Jisoo làm thắt lưng khoe eo thon không đối thủ

BLACKPINK Rosé vốn là một trong những thành viên "chăm" diện trang phục khoe vòng eo con kiến nhất, nhưng lần này, cô nàng đã nâng tầm vòng eo trứ danh của mình lên mức độ "thượng thừa" bằng cách "lấy trộm" băng đô của Jisoo để làm thắt lưng.

Những khoảnh khắc khoe eo thon đỉnh của Rosé.

Bên cạnh tài năng đáng kinh ngạc của mình, Rosé còn được biết đến với hình thể đáng mơ ước. Với chiều cao 168cm, cô có đôi chân dài khiến ai cũng không khỏi ghen tị, nhưng phần cơ thể khiến cô trở nên đáng chú ý nhất chính là vòng eo.

Trở lại với King of Masked Singer năm 2017, Rosé đưa tin đồn về vòng eo 19 inch của mình vào phần còn lại bằng cách tiết lộ số đo vòng eo thực sự của cô: 24 inch. Tuy nhiên, khi bạn nhìn thấy Rosé trong ảnh, không có gì lạ khi mọi người nghĩ rằng vòng eo của cô ấy thậm chí còn nhỏ hơn.

Crop top là trang phục ưa thích của Rosé để phô diễn vòng eo thon của mình.

Trong hình ảnh mới đây được cô nàng khoe lên Instagram, Rosé khiến fan không khỏi bấn loạn khi chụp một bức ảnh trong trang phục lên sân khấu khoe đôi chân dài miên man tít tắp. Thế nhưng fan không khỏi thấy lại vì chiếc thắt lưng màu đen có hình vầng trăng khuyết kia trông quen quá.

Chiếc thắt lưng nhìn quá quen khiến fan không khỏi đặt câu hỏi.

Tìm hiểu một hồi mới phát hiện ra đây chẳng phải chiếc băng đô được cô nàng Jisoo diện trong khi quảng bá cho ca khúc mới của nhóm "How you like that" đây sao. Dùng băng đô làm thắt lưng quả là một cú "cua gắt" không ngờ tới tới từ Rosé.

Hóa ra chính là chiếc băng đô của Jisoo.

BLINK và cư dân mạng đều bị sốc trước món phụ kiện đa di năng này của BLACKPINK và tự hỏi rằng điều đó có khả thi không. Nhiều người hâm mộ cũng thấy ghen tị với dáng người của cô và tự hỏi làm thế nào để có được thân hình như vậy.





Jennie cũng bị bắt gặp xài đồ ba với Jisoo và Rosé.

Chiếc băng đô Crescent Moon của nhà thiết kế Marine Cerre này có giá tới 145 USD (tương đương hơn 3,000,000 VNĐ) đã được nhiều idol như Jennie (BLACKPINK), Seulgi (Red Velvet), Bang Chan (Stray Kids) chọn làm phụ kiện thời trang nhưng chất như Rosé thì đúng là chưa từng thấy.

Nam idol Bang Chan cũng "phải lòng" chiếc băng đô này.

Chiếc băng đô được làm từ chất liệu 15,5% vải co giãn như polyamide và elastane nhưng nó vẫn thật đáng chú ý khi nghĩ rằng Rosé có thể kéo dài chiếc băng đô chỉ đủ đeo cổ hoặc đội đầu qua eo mà vẫn thoải mái khi biểu diễn trên sân khấu.

Seulgi biến tấu băng đô thành choker.





Theo Thanh Thùy/SKCĐ