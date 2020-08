Rosé BLACKPINK và hành trình khẳng định sức hút riêng biệt của 'bông hồng lai nước Úc'

Rosé BLACKPINK là ai?

Rosé có tên khai sinh là Park Chae-young và có tên Hán Việt là Phác Thái Anh, cô nàng sinh vào ngày 11/2/1997 tại Auckland, New Zealand. Chắc hẳn, ít người biết được thực tế nữ idol mang quốc tịch New Zealand.

Nữ nghệ sĩ có tên tiếng Anh là Roseanne hay Rosie, thường được biết đến với nghệ danh Rosé, người gốc Hàn. Năm 7 tuổi, Rosé cùng gia đình chuyển tới sống ở Melbourne, Úc; từng theo học trường Trung học nữ sinh Canterbury (Canterbury Girls’ Secondary College). Do đó, nữ idol có thể nói thành thạo tiếng Anh, tiếng Hàn và tiếng Nhật.

Năm 15 tuổi, Rosé tham gia cuộc thi tuyển chọn giọng hát của YG tại Sydney. Vượt qua hơn 700 thí sinh tiềm năng khác, cô gái nhỏ đã xuất sắc trở thành thực tập sinh của YG và đào tạo ở đây 4 năm. Bắt đầu từ tháng 4/2012, Rosé quyết định trở về Hàn Quốc, bắt đầu quãng thời gian thực tập sinh gian khổ tại YG Entertainment.

Cùng năm này, Rosé đã có dịp góp trọng trong ca khúc "Without You" cùng G-Dragon. Đến ngày 22/6/2016 sau 4 năm thực tập, Rosé được tiết lộ là thành viên cuối cùng của BLACKPINK trong vai trò hát chính và nhảy dẫn.









Ngày 8/8/2016, nữ idol chính thức ra mắt cùng BLACKPINK cùng single Square One gồm 2 bài hát "BoomBayah" và "Whistle". Đặc biệt, ca khúc Whistle đã giúp BLACKPINK xuất sắc giành Perfect All kill đầu tiên trong sự nghiệp.

Sau đó, Rosé cùng BLACKPINK tiếp tục trở lại với hàng loạt single khác như: Playing With Fire, Stay, As If It's Your Last, Mini Album đầu tiên mang tên Square Up gồm bài hát chủ đề "Ddu Du Ddu Du", MV Kill this love và mới đây nhất là How you like that.

Tài năng âm nhạc 'không phải dạng vừa'

Sau khi debut, Rosé BLACKPINK từng thu hút được nhiều sự chú ý khi tham gia show giấu mặt mang tên King of Masked Singer" với biệt danh "Circus Girl". Trong tập phát sóng khi ấy của chương trình, một mẩu của BLACKPINK đã thể hiện bản ballad cực ngọt có tên "If It Is You" của Jung Seung Hwan (nhạc phim "Oh Hae Young Again").

Chất giọng đặc biệt và đầy cảm xúc của Rosé đã khiến nhiều thành viên trong ban bình luận vô cùng bất ngờ, không ít người suy đoán Circus Girl có cách phát âm khá lạ nên có lẽ không phải là người Hàn Quốc.

Rosé BLACKPINK thường xuyên được giao nhiệm vụ thu âm bản demo cho các ca khúc của YG, trong đó có thể kể đến "Just dance" - bài hát chủ đề của show sống còn Mixnine (hợp tác cùng Noa, cựu trainee trong đội hình Silver Boy) và "1,2,3!" - ca khúc title của album The Great Seungri.

Không chỉ sở hữu giọng hát độc lạ, Rosé còn được đánh giá có khả năng nhảy khá tốt, chỉ thua kém 'cỗ máy nhảy' Lisa mà thôi. Đây là lý do tại sao nữ idol được giao vị trí nhảy dẫn trong nhóm. Khi trình diễn trên sân khấu, Rosé dễ dàng hấp dẫn khán giả bằng thần thái cuốn hút và sang chảnh của mình. Đặc biệt, sức hút của Rosé còn thể hiện qua những biểu cảm dễ thương, vòng eo con kiến siêu thực và phong cách thời trang cực đỉnh của cô nàng.

Bên cạnh đó, Rosé còn có khả năng chơi 2 nhạc cụ là piano và guitar vô cùng điêu luyện. Cô nàng thường xuyên sử dụng chiếc đàn guitar yêu dấu để cover lại các bài hát theo phong cách riêng của mình.

Vào đúng sinh nhật 11/2/2019, YG đã bất ngờ đăng tải đoạn audio Rosé cover bản hit "Eyes closed" của nữ ca sĩ Halsey lên kênh Youtube chính thức của BLACKPINK. Không chỉ là món quà đặc biệt gửi tặng fan, động thái này được xem là bước chạy đà cho màn solo được hứa hẹn sắp tới của cô nàng. Tuy nhiên, màn solo của giọng ca chính BLACKPINK nhiều lần bị hoãn lại khiến người hâm mộ vô cùng chán nản và phẫn nộ.

Không ít fan hâm mộ la ó, đòi quyền lợi cho giọng ca chính của BLACKPINK. Dù cô có vẻ đẹp khác biệt và sức hấp dẫn riêng và tài năng nổi bật, Rosé lại khá mờ nhạt trong nhóm và ít hoạt động riêng hơn so với 3 thành viên còn lại.

Đại sứ toàn cầu của Saint Laurent (YSL)





Dù còn nhiều bất mãn về Cách làm việc của YG nhưng người hâm mộ đã thỏa mãn phần nào khi biết tin Rosé và thương hiệu thời trang cao cấp đến từ Pháp Saint Laurent (YSL) đã chính thức 'về chung một nhà'.



Sau nhiều lần 'thả thính qua lại', tháng 6/2020 Saint Laurent đã bất ngờ tung những hình ảnh và video của Rosé trong bộ sưu tậm Thu 2020 mới của mình và chính thức thông báo Rosé trở thành đại sứ thương hiệu toàn cầu của thương hiệu này.

Thông tin này ngay sau khi đăng tải đã nhận được sự chú ý khổng lồ bởi đây là lần đầu tiên Yves Saint Laurent chính thức xác nhận thông tin. Trước đó, Rosé cũng tiết lộ việc bản thân nhận lời trở thành thành đại sứ toàn cầu của thương hiệu thời trang cao cấp này trong buổi phỏng vấn với Elle Korea.

Điều đáng nói, 'bông hồng nước Úc' chính là đại sứ toàn cầu đầu tiên của Yves Saint Laurent, đồng nghĩa với việc nữ idol sẽ nhận được nhiều quyền lợi hơn cả. Ngay sau đó, hình ảnh quảng bá của Rosé BLACKPINK cho YSL đã phủ sóng khắp cửa hàng của hãng cũng như trên các nền tảng của thương hiệu này.



ROSÉ - 'WHEN YOU LOOK ME IN THE EYES (Jonas Brothers)' COVER



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ