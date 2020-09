Rosé (BlackPink) tập luyện bộ môn này để `tự chữa` đôi chân vòng kiềng, tự tin diện đồ bó sát

Nhiều sao nữ Hàn Quốc vì giữ dáng quá đà hoặc gầy quá mức mà để lộ khuyết điểm đôi chân thô cong điển hình như Yoona (SNSD), Rosé (BlackPink)... Các cô nàng này dù nhan sắc vạn người mê nhưng đôi chân vòng kiềng lại luôn trở thành chủ đề bán tán của cộng đồng mạng, chưa kể còn là khuyết điểm cản trở việc diện các loại trang phục.

Đôi chân cong của Rosé trở nên thon gọn, thẳng tắp sau vài năm ra mắt

Vẫn biết chân cong hay vòng kiềng là do bẩm sinh nhưng thực tế việc tập luyện thể thao hoàn toàn có thể cải thiện các khuyết điểm này. Nhiều động tác nếu được kiên trì thực hiện trong thời gian dài có tác động cải thiện đôi chân và vóc dáng tổng thể.



Còn nhớ thời mới ra mắt, Rosé (BlackPink) diện váy ngắn nhưng trông kém thẩm mỹ với đôi chân cong, xương xẩu, khung chậu rộng chẳng khác nào người vòng kiềng. Sau vài năm hoạt động, Rosé hiện tại trở thành "bông hoa hồng" đầy gợi cảm, vóc dáng quyến rũ.

Cô nàng là fan cứng của Pilates



Bí quyết làm thay đổi vóc dáng và cả đôi chân vòng kiềng của Rosé là nhờ chăm tập luyện bộ môn pilates.

Bộ môn này tập trung chủ yếu vào hơi thở cải thiện tư thế, tính linh hoạt và độ dẻo dai cho cơ thể. Người tập pilates phải hiểu một nguyên tắc "bất di bất dịch" là phải kiên trì tập luyện nghiêm túc, điều độ hàng ngày.

Cô nàng Jennie cũng trung thành với pilates



Nhiều sao Hàn tập luyện bộ môn này dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên để đạt độ chính xác và cho hiệu quả tốt nhất. Yoona - nữ thần tượng vốn nổi tiếng với đôi chân vòng kiềng đã cải thiện vóc dáng nhờ yoga và pilates. Rosé sau thời gian tập pilates đã nâng tầm vóc dáng, tự tin diện váy ngắn hay quần bó sát.

