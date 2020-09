Rosé (BLACKPINK) thần thái ngút ngàn xinh đẹp tựa minh tinh, diện trang sức tiền tỷ lên bìa tạp chí

Sau Jennie, người từng có 2 lần xuất hiện trên bìa tạp chí W Korea, thì lần này đến lượt bông hồng nước Úc Rosé toả sáng. Sau màn hợp tác thành công rực rỡ thu về lợi nhuận khủng cho thương hiệu Saint Laurent tại châu Á, Rosé tiếp tục là niềm tự hào của fan khi chễm chệ trên bìa tạp chí W Korea số tháng 10. Đáng nói là lần này, Rosé cho thấy thần thái ngày càng đỉnh lại còn diện loạt trang sức đắt tiền, toát lên thần thái sang xịn chẳng khác gì minh tinh.

Rosé sẽ là gương mặt trên bìa tạp chí W Korea tháng 10

Trong số báo tháng 10 này, tạp chí W tập trung vào khai thác xu hướng thời trang Thu Đông 2020. Bài đăng trên Instagram của tạp chí W Korea đã giới thiệu về Rosé như sau: “Cách lý tưởng và tao nhã nhất để tận hưởng không khí mùa thu trong trẻo! Rosé đã đem tới một làn gió mới cho trang bìa của số tháng 10 để chào đón mùa lãng mạn đang đến. Chúng tôi muốn giới thiệu một hình ảnh Rosé thuần khiết và thanh lịch với Bộ sưu tập Trang sức Cao cấp. Với những thông tin về xu hướng thời trang Thu Đông 2020 do các nhà mốt trên toàn thế giới giới thiệu sẽ hướng chúng ta đến một thế giới mới tuyệt đẹp và xa lạ giữa nghệ thuật và thời trang. Xin đừng bỏ lỡ thông tin về xu hướng thời trang Thu Đông 2020 được tạo nên dựa trên quan điểm của tạp chí W."



Không cần ăn vận cầu kỳ, Rosé vẫn thành công chinh phục người xem bằng thần thái ngút ngàn, sang chảnh khác hẳn với hình ảnh ngọt ngào thường thấy. Rosé trước đây đã nói, “Tôi là một nghệ sĩ biểu diễn. Khi tôi ở dưới ánh đèn sân khấu, nhiệm vụ của tôi là tỏa ra năng lượng khác nhau. Đôi khi tôi tự ngạc nhiên khi thấy năng lượng của mình thay đổi tùy theo hoàn cảnh. Với tư cách là một nghệ sĩ và một nghệ sĩ biểu diễn, tôi muốn bản thân có thể đa dạng trong phong cách và thể hiện được nhiều màu sắc cá tính khác nhau ”.

Chiếc váy dài hiệu Givenchy có giá 47 triệu đồng

Chưa kể, phong cách makeup thu hút và mái tóc màu tím khói cũng góp phần giúp Rosé khoe visual đỉnh. Tuy trong 4 ấn phẩm ảnh bìa, giọng ca chính của BLACKPINK đều diện những bộ cánh đen tuyền nhưng cô nàng vẫn vô cùng lôi cuốn, sang chảnh. Chiếc váy dài của Givenchy giá 47 triệu đồng giúp Rosé khoe trọn bờ vai mảnh mai. Cũng cùng concept đen, nữ idol nhà YG còn diện bộ cánh trễ vai khoe vòng 1 lấp ló này có giá khoảng 11,5 triệu đồng.

Bộ cánh trễ vai đầy sexy có giá 11,5 triệu đồng

Đáng chú ý hơn là màn "bóc giá" loạt trang sức mà Rosé đeo trên người khiến người nghe choáng váng bởi giá trị lên tới cả tỉ đồng. Được biết thương hiệu tài trợ cho buổi chụp ảnh tạp chí lần này là Tiffany & Co và tất cả những món trang sức được Rosé chưng diện trong tấm ảnh này đã đạt mốc hơn 2,5 tỷ.

Bóc giá loạt trang sức Tiffany & Co mà Rosé diện

Sau buổi chụp ảnh này, hashtag #RoséforTiffanyandCo đã chễm chệ trên Twitter và BLINK mong chờ về một tương lai hợp tác thật sự giữa idol của mình và thương hiệu trang sức trăm năm tuổi này.

Hashtag hiện đã trong top 4 trending toàn cầu (Theo: BLACKPINK VIETNAM FC)

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ