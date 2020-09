Thực hư tin thương hiệu Việt lọt vào mắt xanh stylist BLACKPINK, Rosé diện lên thần thái ngút ngàn

Mới đây YG Entertainment đã nhá hàng đầy đủ poster cá nhân và một đoạn concept teaser dài 10 giây về bài chủ đề trong full album đầu tay THE ALBUM của BLACKPINK mang tên "Lovesick Girls". Bên cạnh giai điệu bắt tai, phong cách nổi loạn mới lạ của 4 cô nàng cũng được fan hết sức chú ý, thi nhau bóc giá thương hiệu để xem 4 mỹ nhân đã diện những bộ cánh gì.

Và bất ngờ thay, trong số trang phục được lựa chọn lên hình, cô nàng Rosé đã diện 1 thiết kế của thương hiệu thời trang Việt. Chiếc bodysuit corset đen phối ren có chi tiết đan dây và ruy băng này đã thành công trong việc làm nổi bật mái tóc màu bạch kim của Rosé . Phần vạt xẻ cao hai bên hông trở thành điểm nhấn gợi cảm, sexy của người diện tăng mạnh, đồng thời còn tôn lên vòng eo thon.

Trang phục của Rosé Trang phục của Rosé

Ngoài ra, có một điểm thú vị là thay vì diện mặt trước của corset, stylist đã cố tình cho Rosé mặc ngược, xoay phần lưng ra phía trước. Điều này giúp hình ảnh của Rosé càng thêm ấn tượng hơn bội phần. Để "kiềm chế" nét nổi loạn của bộ bodysuit, stylist BLACKPINK đã phối thêm cùng áo sơ mi kẻ và chân váy.

Sau khi tìm hiểu fan được biết đây là thiết kế đến từ thương hiệu Fancì - một thương hiệu đến từ Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên một thành viên của BLACKPINK diện trang phục của một thương hiệu Việt. Sản phẩm bodysuit corset này là một thiết kế hở bạo có giá 3,7 triệu đồng.

Trên Instagram, thương hiệu này cũng vô cùng vui mừng và dành lời cảm ơn đến stylist của BLACKPINK khi đã mang thiết kế này đến với Rosé. Đây không chỉ là niềm tự hào của thương hiệu mà còn là sự công nhận của các stylist quốc tế với thời trang Việt Nam.

Bài đăng cảm ơn của thương hiệu

Ngay khi thông tin trở nên phổ biến thfi các Blink đã thi nhau vào chúc mừng thương hiệu này đồng thời ao ước giá mà có đủ tiền để làm một "cheap moment" nho nhỏ với thần tượng. Không chỉ có cơ hội vươn ra thị trường Hàn Quốc mà mới đây nhà thiết kế Công Trí của Việt Nam cũng đã được Miley Cyrus và Angelina Jolie tin tưởng lựa chọn sản phẩm váy thiết kế để tham dự các chương trình, sự kiện lớn

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ