Rủ bạn đi tắm trên sông Lô, bé trai 7 tuổi bị đuối nước thương tâm

Theo báo Nông Nghiệp đưa tin, bé trai bị đuối nước trên sông lô là Nguyễn Văn T. sinh năm 2013 trú tại thôn 9, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Vào khoảng 17h30, T cùng bạn rủ nhanh ra bến cát Bình Ca trên sông Lô để tắm, tuy nhiên không may em đã bị chết đuối.

Ngay sau khi nhận được tin báo có người đuối nước , chính quyền xã Thái Bình đã huy động lực lượng cùng với người dân tích cực tìm kiếm thi thể của cháu bé. Đến khoảng 20h cùng ngày thi thể của bé trai xấu số mới được tìm thấy cách khu vực bị chết đuối chừng 10m.

Ảnh minh họa

Đây cũng là lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh khi dạy trẻ tập bơi, cha mẹ không nên để trẻ vui chơi bên ao hồ. Thống kê cho thấy, Việt Nam là nước có tỷ lệ tử vong do đuối nước cao nhất khu vực với khoảng 3000 ca tử vong mỗi năm. Đáng chú ý là những trường hợp này phần lớn đều là Trẻ em tăm ở ao hồ sông suối mà không có người lớn đi kèm.

Các chuyên gia cho biết, nguyên nhân của tình trạng này là do nhận thức của gia đình và toàn xã hội về nguy cơ đuối nước ở trẻ nhỏ vẫn còn hạn chế, trẻ em thiếu sự giám sát, trông giữ của cha mẹ, người chăm sóc trẻ, trẻ thiếu kỹ năng an toàn trong môi trường nước, môi trường xung quanh vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây đuối nước cho trẻ.

Tắm sông, bị hụt chân, bé trai 7 tuổi chết đuối

Theo Phương Hoa/SKCĐ