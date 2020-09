Rủ bé gái 13 tuổi đi ăn, thanh niên 22 tuổi 'tạt' luôn vào nhà nghỉ rồi hiếp dâm nạn nhân

Tin tức mới nhất ngày 6/9, Vietnamdaily dẫn lại thông tin từ Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Hiển (22 tuổi, ngụ ấp Phú Làm 5, Phù Sa, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.



Kết quả điều tra cho thấy, trước đó Hiển và bé N (13 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) có quen biết nhau qua mạng xã hội facebook. Sau nhiều lần trò chuyện, đến khoảng 18h ngày 4/9 Hiển có nhắn tin rủ bé gái đi ăn và được đồng ý.



Do có ý đồ xấu từ trước, khi đón bé N đi ăn Hiển đã chở thẳng đối tượng vào nhà nghỉ Thủy Chung (Phú Thạch, Phú Trung).

Đối tượng Nguyễn Văn Hiển.



Tại đây, Hiển dùng vũ lực khống chế, đè nạn nhân ra giường rồi thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Dù nạn nhân van xin nhiều lần nhưng đối tượng không buông tha mà vẫn tiếp tục hành vi giao cấu.



Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Hiển ngồi lại cùng bé N ở nhà nghỉ cho đến sáng hôm sau. Tiếp đến, Hiển bỏ về nhà trước rồi bỏ nạn nhân một mình ở phòng.



Bé N phải tự tìm đường về nhà, sau đó đến công an trình báo vụ việc. Nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Phú đã lấy lời khai nạn nhân dưới sự giám hộ của gia đình và mời Hiển tớii làm việc.



Tại đây, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Hiển để tiếp tục điều tra xử lý theo đúng quy định của Pháp luật



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ