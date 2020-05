Rúng động Iran: Bố chặt đầu con gái 14 tuổi để bảo vệ “danh dự gia đình”

Ông Reza Ashrafi tỏ ra vô cùng tức giận và đã giết chết con gái là cô bé Romina (14 tuổi) khi phát hiện cô bỏ trốn cùng người đàn ông 34 tuổi tên Bahamn Khavari.

Ông bố cho rằng, con gái đã làm tổn hại nghiêm trọng đến "danh dự gia đình " và điều đó là không thể chấp nhận được. Cơn giận giữ trào lên và ông ta đã dùng liềm gặt lúa chặt đầu con gái khi cô đang ngủ. Sự việc này xảy ra tại Talesh, cách thủ đô của Iran khoảng 320km.

Theo truyền thông địa phương, trước đó 5 ngày, Romina bỏ trốn khỏi nhà và được đưa đến đồn cảnh sát. Cảnh sát địa phương đã liên lạc và mời ông Reza Ashrafi đến đón con gái về nhà. Trước khi người bố đến, Romina đã nói với cảnh sát rằng, cô sợ bố mình sẽ có hành động bạo lực.

Sau khi đưa con gái về nhà, người bố tỏ ra giận giữ và đã đoạt mạng con gái để bảo vệ danh dự gia đình . Sự việc này được đăng tải trên mạng xã hội ở Iran vào ngày 27/5 kèm theo hashtag #RominaAshrafi. Hầu hết cư dân mạng lên án hành động độc ác của người cha. Cộng đồng mạng yêu cầu giới chức trách vào cuộc điều tra và xử lý nghiêm.

Cố bé 14 tuổi bị cha sát hại khi đang ngủ

Theo cơ quan tư pháp Iran cho biết, vụ án kinh hoàng trên sẽ được đưa ra xét xử tại một tòa án đặc biệt. Theo Pháp luật hiện hành của đất nước này thì người bố có thể đối diện với mức án cao nhất là 10 năm tù.

Không chỉ tại Iran, năm ngoái tại Ấn Độ cũng xảy ra một vụ giết người vì “danh dự gia đình”. Cụ thể, cô gái Anjana (16 tuổi) bị chặt lìa đầu và cánh tay mới đây khiến người dân Ấn Độ phẫn nộ. Cha cô bị cáo buộc dàn xếp vụ giết người chỉ vì muốn bảo toàn "danh dự gia đình".

Tại các quốc gia Trung Đông vẫn luôn coi trọng truyền thống và văn hóa gia đình. Thậm chí họ thần thánh hóa những truyền thống đó trở thành đạo luật hà khắc với các thành viên trong gia đình. Chỉ cần người con gái sẽ bị đổ tội làm mất danh dự gia đình nếu bỏ trốn với một người đàn ông.

Những năm trở lại đây, Iran đã đưa ra dự luật cấm các vụ giết người vì “danh dự gia đình” nhưng cho đến nay vẫn chưa được thông qua. Truyền thông nước này liên tục đề cập đến các vụ giết người như trên.

Hiện không có số liệu chính xác về số vụ án mạng dạng này, trong đó phụ nữ và trẻ em gái thường bị giết bởi chính người thân trong gia đình hoặc họ hàng thân thích.

“Giết người danh dự”: Làn sóng đẫm máu tại Pakistan

Theo Nga Đỗ/SKCĐ