Rùng mình kế hoạch tưới xăng đốt chồng của người phụ nữ cuồng ghen

Ngày 6/7, theo Tổ quốc, Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Bùi Thị Mỹ Ngọc (41 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM) về tội "Cố ý gây thương tích". Trong cơn cuồng ghen, bà Ngọc đã lên kế hoạch phóng hỏa đốt nhà, tưới xăng đốt chồng con. Nạn nhân là ông Đ.N.T. (46 tuổi, chồng bà Ngọc) và con gái Đ.N.T.N. (23 tuổi), cả hai đều bị bỏng nặng, hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Vào tối 1/7, người dân sống tại con hẻm đường Nguyễn Triệu Luật, phường Tân Tạo, quận Bình Tân nghe thấy bà N. và ông T. cự cãi lớn tiếng. Chỉ sau đó vài phút, cư dân tá hỏa phát hiện khói lửa đang bốc cháy dữ dội ở phòng trọ của gia đình bà Ngọc. Người dân chạy lại tìm cách cứu người thì thấy bà Ngọc chạy xe máy ra khỏi hẻm. Trong nhà còn lại ông T. và chị N., cả hai đều cố gắng chạy ra ngoài, toàn thân bốc lửa.

Theo thông tin từ tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật , chị T. - chủ quán tạp hóa đối diện phòng trọ nhà bà Ngọc cho hay bà Ngọc từng nhiều lần tâm sự muốn ly hôn nhưng ông T. không đồng ý. Chị T nói: "Đêm xảy ra vụ việc, cả hai tiếp tục cãi nhau. Bà Ngọc chìa giấy ly hôn ra và ông T. đã ký. Ngọc đem giấy tờ này bỏ vào cốp xe rồi dắt xe ngoài đường dựng sẵn." Hàng xóm cũng cho biết cả hai mới tới đây thuê trọ khoảng hơn 2 tháng, thường xuyên cự cãi, đánh nhau.

Nguyên nhân của mâu thuẫn là do Ngọc nghi ngờ chồng có nhân tình, ghen tuông mù quáng. Một người dân ở gần phòng trọ cho hay, sau khi cãi vã, đối tượng hay tâm sự với bạn bè rằng sẽ "đổ máu" với chồng. Ngọc được cho là luôn giữ thái độ "ăn thua" với chồng, cho rằng chồng "ức hiếp" mình quá mức.

Tối 1/7, sau khi cự cãi với chồng, Ngọc đã ra cây xăng mua 10.000 đồng xăng bỏ vào một chai nước suối rồi để ở góc trọ. Khi đối tượng vừa vào phòng thì bị ông T. tiếp tục mắng chửi. Tức giận, Ngọc lấy ca nhựa uống nước rồi đổ xăng vào, sau đó quay lại tưới xăng vào người chồng và châm lửa đốt. Khi đó, ông T. đang nằm trên nệm trải giữa phòng trọ nên trực tiếp bén lửa, em N. đang nằm trên gác cũng bị liên lụy. Sau khi gây án, Ngọc nhanh chóng tẩu thoát trên chiếc xe đã dựng sẵn. Đến sáng 2/7, đối tượng tới trụ sở Công an phường Bình Trị Đông B (quận Bình Tân) đầu thú.

Được biết, hai nạn nhân của vụ tưới xăng đốt chồng đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy . Ông T. bị bỏng da ở nhiều nơi khaorng 80%, có nơi bị bỏng sâu từ độ II đến độ III. Em N. bị bỏng má trái, 2 tay và chân, khoảng 55%, có nơi bỏng sâu đến độ III.

Theo Linh Chi/SKCĐ