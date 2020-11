Rùng mình lời khai của kẻ sát hại tài xế xe ôm: Từng có tiền án về tội Hiếp dâm trẻ em

Theo Zing đưa tin, tối 12/11 Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành lấy lời khai đối với đối tượng Lê Văn Thành (24 tuổi, ngụ xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra, làm rõ về hành vi Giết người

Đối tượng này bị cáo buộc sát hại tài xế xe ôm Nguyễn Văn Đông (SN 1965, ngụ huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) để cướp tài sản vào rạng sáng ngày 12/11.

Tại trụ sở công an, Thành khai nhận từng chơi cờ bạc và nợ hơn 400 triệu đồng khi làm công nhân ở Bình Dương , không có khả năng trả nợ. Dạo gần đây, khi bị chủ nợ truy tìm ráo riết nên phải lẩn trốn.

Thành còn có 1 tiền án về tội Giao cấu với người dưới 16 tuổi

Tối 11/11, Thành đón xe khách về TP Buôn Ma Thuột để trốn nợ và nảy sinh ý định cướp tài sản. Đến rạng sáng ngày hôm sau, Thành đến đường vành đai phía tây TP Buôn Ma Thuột để tìm 'con mồi'. Lúc đầu, hắn ta thấy một tài xế to cao, lo sợ không thể gây án nên đã đi bộ.

Khi thấy ông Đông nhìn đã luống tuổi, đứng ở bên đường, Thành đã thuê ông chở vào hẻm 372 đường Y Moal (phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột). Khi đến cuối đường, đối tượng bất ngờ rút dao thủ trong người đâm nhiều nhát vào đầu, cổ và mặt nạn nhân.

Khi tài xế hô hoán và chạy vào gần một nhà dân, Thành sợ hãi không kịp lấy tài sản mà bỏ chạy luôn. Còn ông Đông, do vết thương quá nặng nên đã tử vong khi đang trên đường tới Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu.

Hung khí gây án





Dù vụ án xảy ra lúc sáng sớm, không có nhân chứng nhưng cảnh sát xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng và hung thủ chưa thể đi xe. Do đó, lực lượng công an đã huy động hơn 50 cán bộ và chiến sĩ tiến hành vây ráp, khoanh vùng nơi xảy ra vụ án.





Đến khoảng 17h30 cùng ngày, Thành bị bắt giữ khi đang đi từ trong vườn cà phê ra đường Nguyễn Thị Định đón xe buýt, con dao gây án vẫn còn giữ trong người. Qua xác minh, Thành còn có 1 tiền án về tội Giao cấu với người dưới 16 tuổi.



Như đã đưa tin, khoảng 4h sáng 12/11, nam tài xế xe ôm Nguyễn Văn Đông nhận chở một khách nam đến địa chỉ là 327 đường Y Moal. Đến khu vực vắng người, ông Đông bỗng bị người ngồi sau rút dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào lưng, mặt và cổ. Quá sợ hãi, ông Đông vội vàng kêu cứu rồi bỏ chạy được khoảng 20m, đến gần một nhà dân thì gục xuống. Nghi phạm sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường vì sợ bị phát hiện.



Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Danh tính kẻ sát nhân đâm chết tài xế xe ôm công nghệ ở Đắk Lắk với 10 nhát dao chí mạng



Theo TN/SKCĐ