Rùng mình sát nhân 14 tuổi đứng sau hàng loạt vụ xả súng chết người

Mới đây vào ngày 2/7, Cảnh sát Canada cho biết họ vừa bắt giữ sát nhân 14 tuổi đứng sau hàng loạt vụ xả súng chết người khiến ít nhất 2 người thiệt mạng. Cậu bé 14 tuổi này đang phải đối mặt với cáo buộc thực hiện 4 vụ xả súng , hiện đã bị bắt giữ và tịch thu khẩu súng hung khí. Sĩ quan Jay Murray cho biết: "Mọi chuyện sẽ trở nên đáng sợ với cư dân thành phố Winnipeg khi nơi chúng ta sống có quá nhiều vụ án mang tính chất bạo lực nghiêm trọng, đặc biệt là hung thủ lại còn nhỏ tuổi".

Theo thông tin ban đầu, có khoảng 4 vụ nổ súng xảy ra trong vòng 24h ngày 1/5, ít nhất 5 nạn nhân đã được xác định. Vào ngày 1/7, Danielle Dawn Cote (27 tuổi) đang đi dạo cùng cậu em họ 18 tuổi thì bất ngờ bị tấn công. Cô đã bị kẻ này bắn chết ngay tại chỗ, còn người em họ may mắn thoát chết, đã tới một cửa hàng tiện lợi để báo cảnh sát. Nạn nhân 18 tuổi đang được điều trị trong Bệnh viện , tình trạng nguy kịch. Trước đó vào rạng sáng ngày 2/7, cảnh sát cũng nhận được tin báo về một người đàn ông khoảng 40 tuổi bị bắn trúng người. Cũng trong ngày 2/7, cảnh sát tiếp tục phát hiện một người đàn ông 40 tuổi bị bắn chết.

Nạn nhân Danielle Dawn Cote (27 tuổi)

Nạn nhân thứ 4 là một người phụ nữ, được cho là bị tấn công trong khoảng thời gian xảy ra hai vụ xả súng đầu tiên. Phía cảnh sát nhận định, trừ hai chị em Cote, các nạn nhân không quen biết nhau, và tất cả đều không biết hung thủ là ai.

Cơ quan chức năng xác định hung thủ của các vụ xả súng trên là cùng 1 người, tức là thanh niên tạm gọi A. 14 tuổi kia. Vẫn chưa rõ động cơ gây án của đối tượng này, hiện A. đáng đối mặt với cáo buộc giết người cấp độ 1, nhiều tội danh khác như cố ý giết người bằng súng, cố sát, cố ý gây thương tích, tấn công người khác bằng vũ khí, tàng trữ vũ khí trái phép và xả súng. Được biết, sát nhân 14 tuổi không có tiền án trước đó, nhưng từng gặp rắc rối với hệ thống tư pháp hình sự.

Your browser does not support HTML5 video.

Mô phỏng vụ xả súng đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ. Nguồn: Zing .vn

Theo Linh Chi/SKCĐ