Bất ngờ về nhà giữa trưa, vợ run tay khi thấy chồng mở cửa cùng cô hàng xóm

Vợ chồng tôi lấy nhau đã 5 năm và có một cô con gái 4 tuổi. gia đình ở quê nên nhà cửa còn thưa thớt, bên cạnh nhà tôi là một đôi vợ chồng đã lớn tuổi cùng với cháu gái tuổi mới ngoài đôi mươi.



Vì nhà sát nhau nên 2 bên gia đình rất thân thiết. Cô gái ấy tên là Loan, vì bố mẹ đi làm ăn xa ở trong Nam nên ở cùng chú thím từ nhỏ. Sau khi học xong cấp 3, Loan ở nhà làm công ty may. Cô nàng xinh xắn, dịu dàng lại ăn nói nhỏ nhẹ nên rất nhiều trai làng thi nhau tán tỉnh nhưng chưa ai nhận được cái gật đầu từ người đẹp.



Thời gian chú Loan bị tai nạn, thím phải lên thành phố chăm sóc mấy tháng ròng rã nên chỉ còn mình cô ở nhà. Những lúc rảnh rỗi, Loan thường giúp vợ chồng tôi trông bé con, quét dọn sân vườn nên nhiều khi ăn cơm có gì ngon, tôi vẫn gọi cô ấy sang ăn cùng cho bớt lủi thủi. Chính vì thế, chúng tôi đã thân lại càng thêm thân, đối xử với nhau chẳng khác gì anh em ruột thịt trong nhà và tôi cũng thật tâm coi Loan như em gái.

Ảnh minh họa.



Lúc đầu, chồng tôi rất ít nói chuyện với Loan, chỉ chào hỏi cho có lệ. Thế nhưng dần dần, thấy cô xởi lởi, lại lễ phép ngoan ngoãn nên anh bắt đầu hồ hởi mỗi khi hàng xóm sang nhà chơi. Mỗi khi trong nhà có việc nặng, Loan cũng sang xin phép đàng hoàng để nhờ chồng tôi giúp. Những khi như thế, tôi cũng chỉ cười xòa và không suy nghĩ gì nhiều.

Tuy nhiên, thời gian gần đây tôi thường xuyên nghe mấy bà mấy cô trong làng truyền tai nhau rằng, Loan thích chồng tôi lắm. Cô nàng không ngớt khen ngợi chồng tôi phong độ đẹp trai lại còn tốt tính, bảo tôi may mắn hạnh phúc khi lấy một người chồng như thế.

Nghe xong, tôi cũng không nghi ngờ gì vì chồng tôi vốn hiền lành lại thương vợ thương con, được lòng mọi người nên Loan khen cũng là lẽ thường tình. Mọi chuyện cứ thế cho đến một ngày, hôm đó là chủ nhật và bên nhà bà ngoại có giỗ. Từ sáng sớm, cả nhà tôi đã sang để đi chợ, phụ giúp làm cơm cúng.

Sau khi ăn uống no say, chồng tôi đã có chút rượu trong người nên về trước. Tôi ở lại dọn dẹp, định bụng cho con chơi thêm một lúc đến chiều mới về. Sau khi dọn dẹp xong, tôi gọi điện thấy chồng không bắt máy. Nghĩ chồng mệt nên tôi lo lắng tạt qua nhà, tiện lấy luôn cho con gái bộ quần áo để thay.

Ảnh minh họa.



Lúc tôi về là 2h chiều, cửa vẫn chốt ở trong. Sợ chồng ngủ quên nên tôi lấy chìa khóa mở cửa vào. Chuẩn bị mở cửa, tôi nghe thấy tiếng dép vội vã lẹt quẹt vọng từ trong nhà ra và cảnh tượng bên trong khiến tôi run người: Chồng tôi cởi trần, Loan thì đứng khép nép phía sau, quần áo xộc xệch.

Thấy tôi, anh lắp bắp thanh minh, Loan sang chơi lúc anh say rượu nên tưởng nhầm là tôi. Tuy nhiên, cả 2 mới chỉ ôm nhau ngủ chứ chưa làm gì vì anh nay nên ngủ luôn. Tôi nghe mà càng thêm tức, liệu tôi có thể tin được lời này của chồng hay không?

