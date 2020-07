Rượt đuổi và vây bắt 8 người Trung Quốc vượt biên vào TPHCM tránh dịch COVID-19

Công an phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM trưa ngày 30/7 đã phát hiện nhóm 8 người Trung Quốc (6 nam, 2 nữ) đang tụ tập ở Công viên Gia Định. Khi cảnh sát chủ động tới làm công tác kiểm tra thì nhóm này đã bất ngờ có hành động bỏ chạy.

Lực lượng chức năng đã đuổi theo, vây bắt toàn bộ và đưa họ về Trung tâm cách ly, kiểm soát dịch của quận Tân Bình. Ngay sau khi tiếp nhận nhóm người này, cơ quan chức năng đã thực hiện làm xét nghiệm COVID-19 đối với nhóm người trên và hiện chưa có kết quả.

Nhóm 8 người Trung Quốc bị công an phường 2, quận Tân Bình, TPHCM bắt.

Danh sách thông tin danh tính của nhóm người Trung Quốc này gồm: Wang Yuzhen (27 tuổi), Huang Zhen (28 tuổi), Lai Yuxiong (30 tuổi), Lin Chaoyin (19 tuổi), Xie Xinjun (42 tuổi), Zheng Rushan (45 tuổi), Tang Xiaofeng (21 tuổi), Lu Meiling (30 tuổi).

Trong quá trình kiểm tra thì chỉ co 6 người xuất trình được hộ chiếu nhưng đều không có dấu nhập cảnh hợp pháp do chính quyền Việt Nam cấp.

Những người này khai hành trình nhập cảnh vào Việt Nam thông qua đường tiểu ngạch từ phía bắc, và được ôtô đón vào TP.HCM. Đây là hành động nhập cảnh trái phép với mong muốn tránh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp tại Trung Quốc và họ dự định sẽ kiếm việc làm tại Việt Nam.

Chỉ trong chiều 29/7 và rạng sáng 30/7, lực lượng chức năng tại TP.HCM đã phát hiện và bắt giữ 22 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại quận Bình Thạnh và quận Tân Phú.

Với tình hình nhập cảnh trái phép đang diễn biến phức tạp như hiện nay, các cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện kiểm soát chặt các phương tiện oto tại vùng ven biên. CSGT thành lập chốt và tuần tra xuyên đêm nhằm giảm thiểu khả năng dịch bệnh lan vào Việt Nam từ bên ngoài.

