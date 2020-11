Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo loại rượu giả khiến 1 người chết, 6 ngộ độc methanol

Cụ thể, là sáng 3/11, Trung tâm Chống độc tiếp nhận một bệnh nhân nam (32 tuổi) được chẩn đoán ngộ độc cồn methanol từ tuyến dưới chuyển lên. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử giãn, huyết áp tụt. Xét nghiệm cho thấy nồng độ methanol trong máu rất cao 141mg/dL, nhiễm toan chuyển hóa nặng.

Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên thăm khám cho bệnh nhân ngộ độc cồn công nghiệp methanol



Gia đình kể, 3 ngày trước khi vào viện, bệnh nhân có mua rượu từ một quán tạp hóa về uống cùng 3 người khác trong phòng trọ. Ngày hôm sau anh này có triệu chứng đau đầu, nhìn mờ, chậm chạp dần và rơi vào hôn mê.



Xét nghiệm trong rượu bệnh nhân đã uống do gia đình mang đến cho thấy nồng độ cồn công nghiệp methanol là 20,21%, trong khi nồng độ rượu thông thường ethanol chỉ có 11,42%.



Loại rượu bệnh nhân đã uống sau đó được y tế địa phương thông tin lại là loại rượu đóng trong can nhựa 30 lít, tên là "Rượu nếp”, “Hầm rượu Việt”. Địa chỉ cơ sở sản xuất ghi trên nhãn là “Cơ sở sx rượu Đất Lúa", Trương Xá, Toàn Thắng, Kim Động, Hưng Yên.

Loại rượu bệnh nhân đã sử dụng do gia đình cung cấp được xác định chứa cồn công nghiệp

Đáng chú ý, đây cũng là loại rượu gây ra ngộ độc methanol cho ít nhất 3 người khác nhập viện vào ngày 12 đến 14/10. 3 người còn lại cùng uống rượu với bệnh nhân cũng đã nhập viện, được chẩn đoán ngộ độc methanol. May mắn họ đều đã hồi phục tốt.



Trong đó có một nam thanh niên 22 tuổi dù không có biểu hiện bất thường nhưng sau khi uống rượu 3 ngày được gọi đến Trung tâm chống độc kiểm tra thì trong máu có nồng độ cồn công nghiệp cao ở mức nguy hiểm. Sau đó, bệnh nhân vẫn được nhập viện điều trị giải độc ngay khi chưa quá muộn.

Theo BS Nguyễn Trung Nguyên, Trung tâm chống độc, các trường hợp này đều ngộ độc cồn công nghiệp methanol do uống phải loại rượu giả, có nồng độ methanol rất cao.



Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh nguồn gốc và chất lượng của loại rượu trên. Do đó, Trung tâm Chống độc cảnh báo, người dân cần phải rất thận trọng không nên tùy tiện sử dụng.



Những trường hợp đã trót uống loại rượu nêu trên cần đến ngay các khoa cấp cứu hồi sức của các bệnh viện lớn để được xét nghiệm khí máu động mạch. Bệnh viện cảnh báo ngay cả trường hợp uống rượu đó trong vòng 8 ngày gần đây nhưng cơ thể không có dấu hiệu bất thường thì vẫn cần đi kiểm tra.

