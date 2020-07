‘Hội kín’ quy tụ những trường đại học top đầu ở Anh: Oxford, Cambridge là thành viên cứng

Russell Group được thành lập vào năm 1994, bao gồm 24 trường Đại học hàng đầu tại Anh. Để được lựa chọn vào nhóm này, các trường Đại học đều phải thỏa mãn các tiêu chí về tuổi đời, thành tích nghiên cứu, kết quả của sinh viên và nhiều điều kiện ngặt nghèo khác về mặt học thuật. Russell vẫn thường được coi là đại diện cho nhóm các trường đại học tốt nhất tại Anh – và thực tế luôn chứng minh, yêu cầu để nhập học tại đây luôn khắt khe hơn các trường Đại học bình thường tại Anh rất nhiều.

Profile đáng nể của các thành viên nhóm Russell

24 trường Đại học thành viên của nhóm được trải dài khắp Vương Quốc Anh: bao gồm 20 trường Đại học tại Anh, 2 trường ở Scotland, 1 ở Wales và 1 ở Bắc Ireland tạo thành một liên kết các trường đại học chặt chẽ và xuyên suốt trong toàn khu vực lãnh thổ của Anh.

Vị trí 24 trường đại học thành viên nhóm Russell trên phạm vi Vương quốc Anh

Nghiên cứu chỉ ra, mặc dù chỉ đào tạo 17% tổng số cử nhân và thạc sĩ hàng năm ở cả nước, nhưng số sinh viên này đã trúng tuyển tới 61% tổng số việc làm dành cho cử nhân và thạc sĩ mới tốt nghiệp tại Xứ sở Sương mù này. Trong bối cảnh phải cạnh tranh với gần 300 cơ sở đào tạo Đại học tại Anh, nhóm 24 trường Đại học này đã đóng góp gần ¾ tổng số lượng tiến sĩ với chất lượng các bài nghiên cứu đứng hàng đầu trên thế giới (Theo Guardian).

Theo đánh giá của Khung đánh giá chất lượng nghiên cứu (Research Excellence Framework), các trường Đại học là thành viên nhóm Russell đang nắm giữ 68% tổng số các đề tài nghiên cứu hàng đầu thế giới. Theo kết quả của Khung đánh giá Chất lượng Giảng dạy và Kết quả Sinh Viên (TEF) tại Anh, 21 trong tổng số 24 trường đã nắm giữ các đánh giá gồm 10 giải vàng, 10 giải bạc và 1 giải đồng, tương đương với 28%, 50% và 22% tổng số giải thưởng của khung này.

Để đạt được những thành tích ‘khủng’ như vậy, các trường đại học thuộc nhóm Russell luôn đòi hỏi sinh viên phải thể hiện được tố chất, năng lực của bản thân, không chỉ thông qua điểm yêu cầu đầu vào cao ngất ngưởng, mà còn thông qua các hoạt động phỏng vấn, làm việc nhóm, phương pháp tranh luận, thảo luận về các vấn đề xã hội. Bởi vậy, trở thành sinh viên của các trường này luôn là niềm mơ ước của các học sinh bản địa tại Anh.

Danh sách các trường đại học thành viên nhóm Russell:

Trong danh sách 18 thành viên ban đầu của nhóm, chủ yếu là gồm các trường đại học lâu đời, vốn dành cho quý tộc và Hoàng Gia Anh: Birmingham, Bristol, Cambridge, Edinburgh, Glasgow, Imperial College London, Queen Mary, Leeds, Liverpool, London School of Economics, Manchester, Newcastle, Nottingham, Oxford, Sheffield, Southampton, University College London và Warwick. Khi mở rộng và phát triển, nhóm đã chấp nhận thêm 6 trường Đại học Durham, Exeter, Queen Mary University of London và York tạo thành hệ thống 24 trường như hiện nay.

Đại học Birmingham

Đại học Cambridge

Đại học Oxford

Đại học Liverpool

Tuy mỗi trường có nhiều điểm khác nhau về lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu, nhưng các thành viên trong nhóm luôn đảm bảo giúp đỡ nhau và tạo điều kiện tốt nhất để các nghiên cứu được thực hiện với sự trợ giúp tốt nhất từ các giáo sư đầu ngành, và có ảnh hưởng tốt tới nền văn hóa thế giới, thông qua kết quả của những nghiên cứu và sự tiến bộ trong quá trình đào tạo.

Làm thế nào để trở thành sinh viên các trường nhóm Russell:

Tuy luôn rộng cửa chào đón sinh viên quốc tế, nhưng nếu học sinh đã tốt nghiệp THPT ở nước ngoài muốn theo học chương trình cử nhân tại các trường đại học thuộc nhóm Russell, sẽ thường phải trải qua 2 năm học dư bị đại học với kết quả xuất sắc mới có thể đủ điều kiện đăng ký xét tuyển. Ngoài những quy định tuyển sinh chung của Chính phủ Anh, do số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển mỗi năm luôn ở mức khổng lồ, các trường Đại học này thường tổ chức thêm các vòng phỏng vấn để tìm ra sinh viên phù hợp nhất với ngành học tại trường. Do vậy, nếu có ý định trở thành sinh viên các trường đại học top đầu tại Anh, học sinh bản địa thường phải chuẩn bị trước từ 1 đến 2 năm để có thể ‘lọt vào mắt xanh’ của ban tuyển sinh tại mỗi trường.

