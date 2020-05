Mới đây, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra sự việc nam thanh niên rút dao đoạt mạng bạn chỉ vì mâu thuẫn trong lúc chơi điện tử.



Nạn nhân là Âu Nhật Trường (17 tuổi, trú phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột).

Nam thanh niên rút dao đoạt mạng bạn chỉ vì mâu thuẫn trong lúc chơi điện tử. Ảnh: Zing

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 28/5, Âu Nhật Trường cùng Huỳnh Đức Công (17 tuổi, trú phường Thành Nhất) đến nhà của Trần Quang Tuấn ở số đường Lê Duẩn, phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột để chơi. Tại đây, cả 3 lên gác lửng của nhà Tuấn để chơi điện tử.

Trong quá trình chơi, giữa Tuấn và Trường đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vả. Trong cơn nóng giận, Tuấn đã cầm 1 con dao dài hơn 20 cm đâm một nhát chí mạng vào ngực trái của Trường.



Nạn nhân cố sức vùng dậy để bỏ chạy thì té ngã từ trên gác lửng, rơi xuống chân cầu thang tầng trệt.

Sau đó, Công cùng những người dân xung quanh đã đưa Trường đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an TP Buôn Ma Thuột đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai để điều tra theo quy định của Pháp luật

Đến ngày 30/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Quang Tuấn để điều tra về hành vi Giết người.

Your browser does not support HTML5 video.

Căn bệnh của thời đại 4.0: Nghiện game online và cách "chữa"

Theo Kiều Đỗ/SKCĐ