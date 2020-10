Ryan Giggs lo rằng MU phải mất 20 năm mới giành lại ngai vàng Ngoại hạng Anh

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Chàng trai bị bạn gái buộc dây vào cổ bắt bò trên mặt đất gây sốc cộng đồng mạng

Clip ghi lại cảnh 1 chàng trai ở Trung Quốc bị bạn gái buộc dây vào cổ rồi bắt bò trên mặt đất rồi sủa gâu gâu không khác gì 1 chú chó nhưng anh ta lại tỏ ra vui vẻ chứ không hề tức giận gây xôn xao cộng đồng mạng.