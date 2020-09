Sa Pa rét ngọt 10 độ C giữa tiết trời thu khiến du khách thích thú

Đài Khí tượng thủy văn Lào Cai cho biết, đêm về sáng ngày 19/9, không khí lạnh ảnh hưởng mạnh đến vùng núi tỉnh Lào Cai khiến nhiệt độ giảm xuống mức thấp nhất trong đợt rét này.

Lúc 7h, ngày 19/9, các trạm Khí tượng trong khu vực tỉnh Lào Cai quan trắc được nhiệt độ thấp nhất, như ở thành phố Lào Cai và thị trấn Phố Ràng (huyện Bảo Yên) cùng giảm xuống 23 độ C; vùng núi Bắc Hà rét nhẹ 19 độ C; vùng cao Sa Pa giảm xuống còn 10 độ C.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử quan trắc tính từ năm 1957 ghi nhận được mức nhiệt 10 độ C ở Lào Cai trong thời điểm giữa tháng 9, khi trời đang giữa tiết thu.



Bên cạnh đó, trong ngày 19/9, địa bàn thị xã du lịch Bên cạnh đó, trong ngày 19/9, địa bàn thị xã du lịch Sa Pa còn có mưa kéo dài bao phủ khiến trời rét hại ngọt, chủ yếu về đêm và sáng.



Thời tiết khiến người dân địa phương bất ngờ nhưng lại là du khách vô cùng thích thú. Trước đó, mức kỷ lục đã ghi nhận được vào những ngày giữa tháng 9 nhiệt độ tại Sa Pa giảm xuống 10,5 độ C.



Tính từ đầu mùa thu 2020 đến nay, nhiệt độ ở thị xã du lịch Sa Pa liên tục giảm thấp và nhiều lần phá vỡ mọi kỷ lục đã được thiết lập trước đó. Có thể coi đây là một sự dị thường của thời tiết Lào Cai trong mùa thu 2020.

Dự báo, mùa đông năm nay sẽ rét hại, rét đậm, ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống và sản xuất của người dân địa phương.

Hiện từ phía Bắc liên tục có các khối không khí lạnh tràn xuống nước ta. Dự báo khoảng đêm thứ Ba tuần tới (22/9), miền Bắc đón thêm một đợt không khí lạnh mới gây mưa cho hầu khắp khu vực. Thời tiết miền Bắc chuyển mát từ 23/9.



Còn hiện tại trong 2 ngày cuối tuần, nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Đông Bắc Bộ từ 25-28 độ, tại vùng núi cao nhiệt độ như Sa Pa, Mẫu Sơn nhiệt độ ngày mai xuống còn 18-20 độ. Các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, nhiệt độ cao nhất duy trì ở ngưỡng 26-29 độ. Các tỉnh Tây Bắc Bộ nhiệt độ cao hơn một chút, từ 28-31 độ.



Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời điểm giao mùa như hiện nay, các đợt không khí lạnh tràn về không gây rét sâu nhưng thường gây mưa lớn kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như giông, lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Do đó người dân cần hết sức cảnh giác.

Theo Hà Ly/SKCĐ