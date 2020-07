Sạc nhanh 120W đầu tiên trên thế giới ra đời, sạc đầy chỉ mất 15 phút

Những năm gần đây, các hãng smartphone Trung Quốc đang cạnh tranh rất khốc liệt trong cuộc chạy đua công nghệ mới. Hiện nay, công nghệ sạc nhanh đang là mục tiêu được các hãng cạnh tranh gay gắt. Trước đó, OPPO tuyên bố sẽ ra mắt công nghệ sạc siêu tốc 125W vào ngày 15/7. Tuy nhiên, hãng smartphone IQOO đã nhanh tay hơn khi quyết định tung sạc nhanh 120W đầu tiên trên thế giới vào ngày 13/7, trước OPPO 2 ngày.

Được biết, iQOO đã ra mắt nhiều giải pháp sạc nhanh như 33W, 44W trên smartphone của mình. Tuy nhiên, công nghệ sạc nhanh 120W là một bước đột phá khác biệt. Trước iQOO, Vivi đã giới thiệu công nghệ sạc nhanh FlashCharge 120 W tại triển lãm công nghệ Mobile World Congress Shanghai 2019, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có sản phẩm chính thức nào ra mắt. Như vậy, công nghệ sạc nhanh 120W của iQOO là đầu tiên trên thế giới.

Trong sự kiện ra mắt mới đây, giám đốc sản phẩm đã trình diễn công nghệ siêu mới này trên sân khấu. Chiếc smartphone đầu tiên trang bị công nghệ sạc nhanh 120W dự kiến sẽ được ra mắt vào tháng tới, với công nghệ làm mát bằng chất lỏng và chip quản lý để đảm bảo an toàn cho người dùng.

Dù vậy, có nhiều người cho rằng sử dụng công nghệ sạc nhanh có thể làm ảnh hưởng tới điện thoại. Chẳng hạn như vào tháng 4/2020, OPPO đã ra mắt smartphone Ace2 với công nghệ sạc nhanh có dây 65W và sạc nhanh không dây 40W. Tuy nhiên người dùng phải chấm nhận rằng công nghệ này khiến tuổi thọ pin bị giảm đáng kể, dễ chai hơn. Chính OPPO cũng đã thừa nhận điều này: "OPPO xác nhận rằng công nghệ sạc nhanh 40W sẽ làm giảm dung lượng tối đa của pin xuống còn 70%, trong cùng chu kỳ mà sạc thường 15W làm giảm dung lượng pin xuống còn 90%". Đây cũng là lý do các hãng lớn như Apple hay Samsung không mấy khi chạy đua với công nghệ sạc nhanh, bởi chúng không phải lúc nào cũng hoàn hảo.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Linh Chi/SKCĐ