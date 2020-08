Salim chính thức phân trần về sự tan rã của "hội chị em" và mâu thuẫn giữa Chipu - Quỳnh Anh Shyn

Quỳnh Anh Shyn - Chi Pu từng là cặp đôi chị em trong mơ của rất nhiều bạn trẻ, cả hai đều là những cô nàng hot girl Hà Thành đình đám và đang có những bước đi thành công trên con đường sự nghiệp của riêng mình. Ai cũng xinh đẹp, giỏi giang và thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong những bộ hình quảng cáo hay chuyến du lịch "sang, xịn, mịn". Tình bạn trong mơ này tưởng chừng như sẽ bền lâu nhưng bằng một loạt những màn ăn miếng - trả miếng tạo nên drama hot nhất showbiz thời gian vừa qua, thì có thể khẳng định tình "chị chị - em em" giữa Chipu và Quỳnh Anh Shyn đã thực sự chấm dứt.

Nhóm 4 nàng hot girl từng là hội chị em trong mơ của giới trẻ.

Sau tin đồn nghỉ chơi giữa Chi Pu - Quỳnh Anh Shyn luôn là một chủ đề nóng hổi được cộng đồng mạng quan tâm nhưng người trong cuộc lại chỉ thường xuyên bóng gió chứ chưa một lần chính thức lên tiếng.

"Hội chị em" có 4 thành viên Salim, Sun HT, Quỳnh Anh Shyn, Chi Pu tuy đã không còn xuất hiện cùng nhau nhưng vẫn hoạt động riêng lẻ thành những nhóm nhỏ khiến cư dân mạng không ngừng tự hỏi các thành viên cảm thấy như nào về tình trạng "tan đàn xẻ nghé" này.

Và vừa mới đây, Salim đã chính thức lên tiếng bằng cách đăng story thông báo trên Instagram.

Theo đó, Salim tâm sự: "Chi và Quỳnh Anh cả 2 đều là những người bạn thân thiết của mình suốt những năm tháng tuổi trẻ, và mình không muốn mất đi tình bạn với cả 2 đứa. Chuyện 2 đứa em mình, dù đúng dù sai thì mình vẫn là người ở giữa và mình đã cảm thấy rất buồn và hụt hẫng khi nhóm mình phải tách ra.

Salim khẳng định vẫn sẽ duy trì mối quan hệ với cả hai và cũng rất buồn với kết cục này.

Câu chuyện nội bộ này cũng như chuyện riêng của 2 đứa, bọn mình cũng đã tự giải quyết với nhau. Vậy nên với mình không có chuyện phải nghỉ chơi với người này rồi chia phe cánh cùng người kia".

Sinh nhật Salim tổ chức riêng với nhóm Quỳnh Anh Shyn.

Đặc biệt trong dịp sinh nhật vừa qua, Salim đã tổ chức 2 bữa tiệc khác nhau dành cho 2 phe Quỳnh Anh Shyn và Chi Pu. Có thể thấy Salim hiện vẫn đang tìm cách duy trì song song mối quan hệ tốt với cả hai người bạn này.

Sinh nhật tổ chức riêng với Chipu và Sun HT.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ