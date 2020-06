Sắm ngay 4 item đơn giản giá bèo nhưng cứ diện là thừa sức sang chảnh, thanh lịch

Mùa hè thời tiết vốn nóng nực, chị em khó mà phối đồ nhiều lớp để tạo thần thái sang chảnh như ngày thu. Tuy nhiên, chỉ cần có 4 item đơn giản giá bèo này thì mọi set đồ của chị em đều thừa sức thanh lịch, sành điệu và vô cùng hợp xu hướng

Áo phông trơn

Áo phông trơn là một trong những item thời trang mà tủ đồ của chị em nên có. Đây là một món đồ đơn giản, dễ mặc, dễ phối nhất quả đất. Cho dù là phối với bất kì kiểu quần, chân váy hay váy liền nào thì chị em cũng có một set đồ ưng ý.

Chưa kể mặc áo phông trơn rât mát mẻ, lại thoải mái, quả thực là một item thích hợp cho mùa hè. Để diện áo phông trơn mà vẫn thật sang chảnh, chị em nên để ý mua những gam màu đơn sắc như đen, trắng, be,... hoặc những màu pastel nhẹ nhàng như hồng, xanh,...

Áo sơ mi oversize

Mùa hè oi bức nhưng vẫn muốn lên đồ chỉn chu, lại còn phải tránh nóng thì chắc chắn chị em phải sắm ngay một chiếc sơ mi dáng oversize rồi. Một món đồ đơn giản nhưng có võ, chẳng trách mà dù đã xuất hiện suốt nhiều mùa hè liên tiếp, áo sơ mi oversize vẫn được sao Hàn và những tín đồ thời trang mê mệt.

Chị em nên chọn áo sơ mi oversize đơn giản, đứng dáng để tạo phong thái vừa sang chảnh, vừa lịch sự. Hãy phối áo sơ mi oversize với chân váy hoặc quần tây để có một set đồ công sở chỉn chu, lịch sự. Còn nếu muốn có một set đồ street style hợp mốt thì hãy mix áo với quần jeans rách, quần short hoặc chân váy hoa nhí, chân váy hoa cúc đang vô cùng "hot hit" mùa hè này.

Áo tank top

Áo tank top không chỉ có ưu thế là mát mẻ, hợp với mùa hè mà còn là một item có thể phối đa dạng. Chưa kể chỉ cần 1 chiếc áo tanktop là chị em có thể tha hồ phối đồ cả mùa hè lẫn mùa thu mà vẫn vô cùng sành điệu, hợp thời.

Vào những ngày hè tiết trời nóng bức, chị em nên phối áo tank top với quần short, quần chất đũi hay chân váy để có một set đồ năng động, cá tính. Nếu những ngày trời thu thời tiết mát mẻ hơn, chị em chỉ cần khoác thêm áo sơ mi, áo blazer mỏng là có thể "tăng hạng" sang chảnh, thanh lịch rồi. Cũng như áo phông trơn, khi mua item này chị em nên ưu tiện chọn những chiếc tanktop có màu trắng hoặc màu kem để dễ mix đồ nhé.

Quần jeans ống rộng

Vốn là mẫu quần jeans hot từ thập niên 90, nhưng vài năm gần đây quần jeans ống rộng đang dần quay trở lại tủ đồ của những cô nàng sành điệu. Dù là đông hay hè, đây vẫn là một item được đông đảo tín đồ thời trang mê mệt, từ những idol Kpop thời thượng như BlackPink, Red Velvet đến loạt sao nổi tiếng US-UK như Hailey Bieber, Margot Robbie hay Gigi Hadid đều sở hữu ít nhất 1 chiếc.

Quần jeans ống rộng là một mẫu quần làm tăng vẻ trendy, sang chảnh, chưa kể còn che được khuyết điểm đùi to, bắp chân to của nhiều chị em. Kiểu jeans này cũng có thể phối đủ kiểu áo, tăng độ trẻ trung cho người mặc. Nếu có ý định mua một chiếc quấn jeans ống rộng, chị em nên ưu tiên gam màu xanh cơ bản hoặc xanh sậm, tránh gam xanh quá bạc màu.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Chi Nguyễn/SKCĐ