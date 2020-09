Sầm Sơn được gỡ bỏ lệnh phong tỏa cách ly sau 28 ngày không có ca nhiễm mới

Sáng ngày 2/9, sau 28 ngày nghiêm chỉnh thực hiện lệnh cách ly và không xuất hiện thêm ca nhiễm mới. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã chính thức công bố hết thời hạn cách ly, gỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với khu dân cư phố Nam Bắc, phường Quảng Vinh nơi BN 748 sinh sống.

Trước đó, từ tối ngày 5/8, ngay sau khi phát hiện có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, thành phố Sầm Sơn đã thiết lập vùng cách ly y tế theo quy định nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh ra cộng đồng.

Khu phố Nam Bắc, phường Quảng Vinh đã kiểm soát tốt dịch bệnh và được gỡ bỏ cách ly sau 28 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới

Thời gian đầu, khi biết tin có người trong khu vực bị nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, người dân rất hoang mang nhưng được chính quyền địa phương và nhân viên y tế tận tình chăm sóc, nhiều mạnh thường quân cũng đến động viên tặng quà nên người dân an tâm.

Sau 28 ngày thực hiện cách ly y tế theo đúng quy định, khu phố Nam Bắc đã chính thức được gỡ bỏ lệnh phong tỏa, trả lại cho người dân nơi đây cuộc sống sinh hoạt thường ngày.

Ông Trần Văn Phong, người dân trong khu vực phong tỏa cách ly chia sẻ, thời gian qua, gia đình cũng như bà con khu phố đều chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định. Mọi người cũng động viên, tương trợ lẫn nhau, đồng thời, chính quyền địa phương, các hội đoàn thể hỗ trợ người dân để vượt qua những ngày tháng khó khăn này.

Lực lượng chức năng tiến hành gỡ bỏ phong tỏa

Trao đổi với PV Báo Dân Trí , ông Bùi Quốc Đạt, Phó Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn cho biết: Sau khi phát hiện có ca nhiễm COVID-19 tại đây, thành phố Sầm Sơn đã kích hoạt tất cả các phương án phòng chống dịch mà thành phố đã ban hành trước đó.

Trong đó tập trung truy vết các trường hợp F1, F2, F3 liên quan đến BN 748; chỉ đạo UBND phường Quảng Vinh, cùng các xã phường có liên quan, tập trung ra soát các đối tượng, với phương châm đến nhà nào viết cam kết nhà đó để truy vết không bỏ sót đối tượng.

Nhờ thực hiện tốt các biện pháp khoanh vùng dập dịch, các lực lượng chức năng đã kiểm soát tốt dịch bệnh tại khu phố Nam Bắc, phường Quảng Vinh.

Sau 28 ngày, khu phố tại Sâm Sơn cũng đã được gỡ bỏ bệnh phong tỏa cách ly

Cũng theo ông Đạt, ngày gỡ bỏ lệnh cách ly cũng là ngày kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2020) nên bà con rất phấn khởi ăn mừng Tết độc lập.

Trong thời gian tới thành phố tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Người dân tại địa phương cũng đồng thuận và thống nhất thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng chống dịch.

Cách ly tại khu vực Sâm Sơn Thanh Hóa

Theo Phương Hoa/SKCĐ