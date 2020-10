Samsung vừa có màn 'khịa' nhẹ Apple khi bán iPhone 12 mà không kèm theo cục sạc

Sau khi Apple cho ra mắt iPhone 12, hầu hết mọi người đều tập trung vào việc những thiết bị quan trọng như cục sạc tường và tai nghe sẽ “vắng mặt” trong những chiếc hộp điện thoại mới.

Lý do được Apple đưa ra để giải thích cho điều này là bởi họ muốn có một bước tiến thân thiện với môi môi trường hơn. Tuy nhiên, kể từ đó thì rất nhiều netizen đã tạo các meme hoặc chuyện cười để nói về sự “thiếu vắng” này.

iPhone 12 ra mắt trong sự háo hức của rất nhiều fan

Và đối thủ đủ tầm để chế giễu Apple không ai khác chính là Samsung.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội , Samsung tuyên bố rằng điện thoại Galaxy vẫn đi kèm cục sạc.

Samsung viết: “Điện thoại Galaxy đem đến cho bạn những gì bạn tìm kiếm. Từ thứ cơ bản nhất là cục sạc, đến máy ảnh tốt nhất…”.

Khi gọi cục sạc là “thứ cơ bản nhất”, rõ ràng Samsung cà khịa nhẹ Apple, ám chỉ rằng ở chiếc iPhone 12 thì ngay cả “thứ cơ bản nhất” cũng không có.

Samsung cho biết: "Cục sạc vẫn đi kèm máy Galaxy của bạn"

Ngay lập tức, bài đăng của Samsung đa thu về được hơn 63.000 lượt chia sẻ và nhận gần 100.000 lượt thích. Rất nhiều người tỏ ra vô cùng thích thú với việc "khịa" nhẹ này của hãng công nghệ đến từ Hàn Quốc. Bên dưới bài đăng, cộng đồng mạng đã để lại những bình luận như:

“Lời chỉ trích “cay” nhất là đây!”.

“Gây chiến rồi!”.

“Các “đại gia” cũng troll nhau kìa”.

Một netizen cho rằng cứ đà này thì đến năm 2021, trong hộp iPhone sẽ không có luôn cả... chiếc điện thoại.





Thực tế, trong nhiều năm qua thì hai ông lớn công nghệ này thường xuyên có những màn "cà khịa" nhau. Trước đó vào năm 2017, Samsung cũng từng dùng một quảng cáo của mình để chế giễu Apple về việc bỏ jack cắm tai nghe. Tuy nhiên sau đó, Samsung lại làm theo Apple nên những quảng cáo này đã bị xóa.

Có vẻ sau khi Apple đưa iPhone 12 ra "chinh chiến" đã châm ngòi cho một cuộc chiến mới giữa các ông lớn công nghệ rồi đây.

iPhone 12

Theo Phương Hoa/SKCĐ