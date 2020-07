Samsung xác nhận ra mắt thị trường 5 siêu phẩm mới nhất vào mùa thu 2020

Mùa thu này, các fan của Android sẽ được dịp chiêm ngưỡng những siêu phầm mới nhất của thương hiệu smartphone hàng đầu đến từ Hàn Quốc. Ông TM Roh, Chủ tịch kiêm Trưởng bộ phận kinh doanh Truyền thông Di động Samsung Electronics chia sẻ trong một buổi phỏng vấn và cho biết, Samsung sẽ giới thiệu 5 sản phẩm mới trong sự kiện sắp tới. Mặc dù không chia sẻ cụ thể về từng sản phẩm song hãng công nghệ này trước đó đã từng “úp mở” về việc sẽ cho ra đời một chiếc điện thoại Galaxy Note mới với màn hình cỡ lớn vào tháng 8.

Ngài TM Roh - Chủ tịch kiêm Trưởng bộ phận Kinh doanh Truyền thông của tâp đoàn Samsung Electronics chia sẻ về những kế hoạch mới

Với nước đi này, Samsung có thể tạo dựng cho mình một chỗ đứng vững chắc trên thị trường smartphone trước khi Apple cho ra mắt dòng iPhone mới. Điều này cho thấy, Samsung đang dồn hết tâm huyết của mình để cho ra mắt một siêu phẩm hoàn hảo cả phần cứng và phầm mềm. Năm nay, Samsung Galaxy Note mới được kì vọng sẽ “làm nên chuyện” và đủ sức cạnh tranh với nhà Táo chính là chiếc Samsung Galaxy Note20.

Hình ảnh "úp mở" về chiếc Samsung Galaxy Note20 Ultra trên website Samsung của Nga.

Trên Twitter còn có một nguồn tin cho hay, Samsung vẫn đang “giấu giếm” người dùng về một phiên bản 5G của chiếc Samsung Galaxy Z Flip trước đó đã ra mắt hồi tháng 2, một chiếc Galaxy Fold mới và một cặp tai nghe không dây để cạnh tranh trực tiếp với AirPods của Apple. Bên cạnh đó, Samsung cũng có thể sẽ nhân cơ hội tại sự kiện sắp tới của mình mà giới thiệu tới người dùng những chiếc đồng hồ thông minh thế hệ mới.

Sự kiện lần này của Samsung thực sự đáng mong đợi

Với sự diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, sự kiện lớn này của Samsung sẽ được livestream từ Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên Samsung Galaxy UNPACKED được tổ chức dưới hình thức này. Trước đó, những sự kiện ra mắt sản phẩm của Samsung Galaxy đều được tổ chức trực tiếp với sự góp mặt của hàng nghìn người tham gia.

