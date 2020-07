Sân bay Phú Bài bị bao trùm bởi bão bụi khiến người dân kinh hãi

Chiều ngày 16/7, người dân Thừa Thiên Huế chứng kiến cảnh tượng hãi hùng khi sân bay Phú Bài “ngập” trong biển bụi. Gió lớn cuốn theo bụi từ công trường của dự án mở rộng bao phủ khu vực đỗ tàu bay.

Xe thang tại sân bay "biến mất" trong màn bụi dày đặc.

Cụ thể vào hồi 18h ngày 16/7, trong lúc cảng hàng không Phú Bài còn rất nhiều máy bay dừng đỗ đã ngay lập tức chìm trong bụi cuốn mịt mờ. Điều này khiến hành khách hãi hùng bởi đây là khu vực cất cánh, hạ cánh và rất có thể nhiều chuyến bay sẽ bị ảnh hưởng bởi tình trạng này.

Theo tìm hiểu, điểm xuất phát của bão bụi lớn là từ công trình xây dựng nhà ga hành khách T2, thuộc dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài. Dự án nhà ga T2 do Tổng công ty Hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư.

Máy bay chìm trong bão bụi gây ảnh hưởng tới tình trạng chuyến bay.

Ông Đỗ Chí Thành, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, Trưởng ban Quản lý Dự án nhà ga T2 đã lên tiếng xác nhận những hình ảnh, clip kể trên diễn ra tại sân bay Phú Bài vào chiều 16/7. Tuy nhiên, ông Thành từ chối làm việc với phóng viên với lý do nghỉ ngơi cuối tuần.

Ông Thành cho rằng, thời tiết gió lốc bất thường là nguyên nhân bụi công trình dày đặc xâm nhập khu vực sân đỗ của sân bay Phú Bài và ban quản lý không thể làm gì với tình trạng thời tiết địa phương.



Tuy nhiên ông Phan Thanh Hùng, Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh TT-Huế cũng đã xác nhận địa bàn Hương Thủy không hề diễn ra trận lốc xoáy nào vào chiều 16/7; cơ quan này cũng không nhận được bất kỳ báo cáo nào về gió lốc do người dân phản ánh.



Trong xây dựng không thể tránh được tình trạng bụi bẩn nhưng đơn vị thi công cần có trách nhiệm phun tưới nước thường xuyên khu vực thi công và tuyến Quốc lộ 1 đoạn dẫn vào công trình, nhằm hạn chế bụi bẩn ô nhiễm phát tán ra các khu vực dân cư, công trình giao thông, không gian sân bay… Điều này là vô cùng cần thiết để đảm bảo sự trong sạch cho môi trường xung quanh.

Ông Nguyễn Tiến Việt, Trưởng ban Kết cấu hạ tầng - Môi trường ACV khẳng định sẽ tiến hành kiểm tra thông tin về thi công dự án mở rộng sân bay Phú Bài gây ô nhiễm môi trường, thậm chí gây nguy cơ mất an toàn bay cho phương tiện hàng không... như báo chí, người dân phản ánh.



