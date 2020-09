Bác sĩ tiết lộ về quá trình đỡ đẻ cho sản phụ nhiễm COVID-19, bé trai chào đời nặng 3,8kg

Sáng 10/9, ê kíp của Khoa Ngoại sản - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã đỡ đẻ thành công cho sản nhiễm COVID-19. Đó là bệnh nhân 411 (BN 411), 30 tuổi, ở Dữu Lâu, Việt Trì, Phú Thọ.

Bệnh nhân từ Liên bang Nga về Việt Nam ngày 17/7, sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính đã được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. Thời điểm đó bệnh nhân đang mang thai ở giai đoạn giữa chu kỳ.



Đáng nói, bệnh nhân có tiền sử đẻ non nên để đảm bảo an toàn cho mẹ và thai nhi, bệnh nhân đã được chuyển tuyến về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương điều trị.

Em bé chào đời khỏe mạnh nặng 3,8kg



Sau thời gian điều trị đến tuần thứ 36 của thai kỳ, sản phụ chuyển dạ sinh thường bé trai nặng 3,8kg. "Bé được sinh thiếu tháng ở tuần thứ 36. Các chỉ số sinh tồn như mạch, nhiệt độ ổn định. Ngoài ra, bé đã có phản xạ bú", bác sĩ Hoàng Tuấn Thành, khoa Nhi, cho biết.

Trước đó, khi tiếp nhận bệnh nhân này, khoa Virus - Ký sinh trùng đã lên kế hoạch cho việc sinh thường tại khoa. Một ê-kíp riêng được bố trí để hỗ trợ cho bệnh nhân. Ê kíp đã lên kế hoạch, trong trường hợp phải đẻ mổ, thai phụ sẽ được chuyển xuống khoa Ngoại Sản bằng đường riêng và khử trùng ngay sau đó.



May mắn, bệnh nhân không có biểu hiện bất thường, quá trình chuyển dạ sinh thường thuận lợi với sự hỗ trợ của ê kíp gồm: bác sĩ và nữ hộ sinh.

Hoàn thành ca đỡ đẻ, nữ hộ sinh Hoàng Thị Thu Hằng kể lại, sản phụ chuyển dạ lúc 5h30 sáng, ê-kíp đã nhanh chóng có mặt để đỡ đẻ. "Bé trai chào đời thuận lợi, khóc ngay và không có dị tật. Toàn thể ê-kíp đều rất vui và hạnh phúc khi thấy bé chào đời khỏe mạnh".

Do sản phụ vẫn đang dương tính với SARS-CoV-2 nên sau khi sinh con, em bé được cách ly, không được tiếp xúc với mẹ.



Bác sĩ Thành giải thích: "Thông thường, trẻ mới sinh được tiếp xúc và bú sữa mẹ là tốt nhất. Tuy nhiên, trong điều kiện bắt buộc với đặc thù của bệnh truyền nhiễm, chúng tôi phải tách 2 mẹ con để phòng lây nhiễm".



Cũng theo bác sĩ Thành hiện chưa thể nói gì về nguy cơ lây nhiễm trong trường hợp này. Các bác sĩ nhận định việc sản phụ bị tổn thương phổi có thể trở thành gánh nặng. Đồng thời, trẻ sơ sinh có sức đề kháng kém nên việc tách riêng 2 người là điều cần thiết.

Hiện tại, bé được các bác sĩ khoa Nhi cách ly và chăm sóc trong lồng ấp để theo dõi chỉ số. Nhân viên y tế cho bé uống sữa công thức của bệnh viện bằng bình bú. Đây là phương án tạm thời trước khi người mẹ âm tính với virus SARS-CoV-2 và có thể cho con bú.

Phòng cách ly của bé sẽ luôn có một bác sĩ và một điều dưỡng túc trực. Toàn bộ nhân viên y tế hỗ trợ quá trình sinh và chăm sóc sau đẻ phải cách ly trong 21 ngày tới.

Bệnh nhân 411 nhập viện do dương tính với SARS-CoV-2 ngày 17/8 sau nhiều lần cho kết quả xét nghiệm không rõ ràng. Trường hợp này không có các triệu chứng của COVID-19 như ho, sốt, khó thở…



Trước đó, ngày 15/8 vừa qua, các bác sĩ tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang (Đà Nẵng) đã tiến hành mổ đẻ cho sản phụ nhiễm COVID-19 tại đây. Đó là bệnh nhân 569 tên N.T.N.A., 35 tuổi, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng được phát hiện nhiễm COVID-19 hồi đầu tháng 8, khi mang thai 35 tuần.



Thời điểm mổ đẻ, thai phụ đã được 37 tuần. Sau mổ, Sức Khỏe hai mẹ con sản phụ ổn định và được xuất viện ngày 22/8, sau nhiều lần có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, ngày 8/9 vừa qua sản phụ được nhập viện trở lại do có kết quả xét nghiệm tái dương tính.

