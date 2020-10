Xót xa sản phụ co giật rồi tử vong sau gây tê tủy sống, bác sĩ chạy đua cứu bé gái 3kg trong bụng

Theo báo Quảng Ngãi, sản phụ là P.T.K.D, sinh năm 1995 ngụ ở xã Sơn Màu (huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi) được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng để chuẩn bị sinh con.

Đến 10h cùng ngày, sản phụ được gây tê tủy sống bằng thuốc Bupivacain WPW Spinal 0.5% Heavy. 5 phút sau khi được gây tê, sản phụ xuất hiện triệu chứng đau tê vùng mông rồi co giật hai chân.

Khoa Sản- Nhi tại Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng là nơi xảy ra sự việc.

Ảnh: Báo Quảng Ngãi



Ê kíp đã tiến hành xử trí bằng cách gây mê toàn thân cho sản phụ và khẩn trương tiến hành mổ lấy thai và cấp cứu cho sản phụ theo phác đồ. Các bác sĩ đã đón một bé gái nặng 3kg chào đời an toàn.



Sản phụ vẫn xuất hiện triệu chứng co giật toàn thân và tiếp tục được hồi sức tích cực nhưng suốt 4 tiếng sau đó không có dấu hiệu chuyển biến.



Về nguyên nhân sản phụ tử vong, bác sĩ Hồ Văn Quang - Trưởng Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng cho biết, sản phụ D. được gây tê tủy sống theo đúng quy trình. Tuy nhiên, sau đó sản phụ có các dấu hiệu ngộ độc thuốc tê tác động lên hệ thần kinh và tim, mạch. Kíp mổ đã thực hiện đúng các bước sơ cứu ngộ độc thuốc tê nhưng rất tiếc, bệnh nhân vẫn không qua khỏi.



Bệnh viện đã báo cáo sự việc lên Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi và chờ xác minh điều tra làm rõ nguyên nhân sản phụ tử vong.

Các triệu chứng ngộ độc thuốc tê xuất hiện phụ thuộc vào cơ quan mà độc tính của nó có tác dụng. Người bị ngộ độc thuốc tê ở hệ thần kinh trung ương có triệu chứng: Bứt rứt, khó chịu, song thị, thay đổi vị giác, nói nhảm, co giật (vùng đầu mặt cổ), co giật toàn thân. Một số có biểu hiện ức chế thần kinh như (lơ mơ, giảm đáp ứng, ngủ gà, thậm chí hôn mê).

Khi đưa thuốc tê vào cơ thể, một phần thuốc được hấp thu vào mạch máu. Nồng độ thuốc tê trong máu vượt quá ngưỡng chịu đựng của cơ thể sẽ gây ra biểu hiện trên lâm sàng gọi là ngộ độc thuốc tê toàn thân.Trong y khoa, ngộ độc thuốc tê chiếm tỷ lệ 1/10.000 trường hợp. Dù tỷ lệ mắc thấp nhưng tỷ lệ tử vong do ngộ độc thuốc tê lại rất cao.

Nguy hiểm tiềm tàng khi sử dụng thuốc gây tê bán tràn lan. Video: VTV24