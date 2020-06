Sản phụ tử vong sau khi chờ sinh tại Trung tâm y tế huyện Lạng Giang: Có nhiều nghi vấn

Liên quan đến vụ việc, tờ Pháp luật Việt Nam dẫn lại lời bà L.T.B (thôn Chuông Vàng, xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang) - mẹ chồng sản phụ cho biết: Vào khoảng 15h30 ngày 24/6, con dâu bà là chị H.T.V (sinh năm 1988) mang thai lần 3 ở tháng thứ 9 thì có dấu hiệu chuyển dạ. Sau đó, chị V được gia đình đưa tới thăm khám, làm thủ tục nhập viện tại Trung tâm y tế huyện Lạng Giang.

Lúc này, bác sĩ trực bảo cho sản phụ đóng bỉm, nhưng khi bà B quay lại thấy con dâu biểu hiện lịm đi, trong miệng có máu chảy ra. Bác sĩ trực vội vàng gọi thêm bác sĩ hỗ trợ và yêu cầu tất cả người nhà sản phụ ra ngoài.

Vài ngày trước đó, kết quả siêu âm của sản phụ không có gì bất thường.

Qua tìm hiểu được biết, chị V là người Lạng Sơn và làm công nhân tại Bắc Giang, sau đó lấy chồng luôn tại đây. Vợ chồng chị V đã có 2 người con, một bé trai 8 tuổi và một bé gái 6 tuổi. Lần hạ sinh này của chị V là bé thứ 3, cũng là con trai.

Từ khi về làm dâu, chị V chưa có biểu hiện bất thường gì về sức khỏe. Do đó, cái chết của chị khiến nhiều người bất ngờ, xót xa. Khi phóng viên Pháp luật VN liên hệ với trung tâm y tế huyện Lạng Giang, bác sỹ Nguyễn Văn Toản – Phó giám đốc trung tâm (người duy nhất trực ngày thứ 7 hôm đó) cho biết mình không phải là người phát ngôn.

