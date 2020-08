Sáng 6/8, thêm 4 ca mắc COVID-19 mới, Hà Nội có trường hợp thứ 3 mắc bệnh

Sáng 6/8, Bộ Y tế xác nhận thêm 4 ca mắc COVID-19 mới đều liên quan đến Đà Nẵng, trong đó tại Quảng Nam 3 ca, Hà Nội 1 ca. Việt Nam hiện có 717 bệnh nhân COVID-19.

Bệnh nhân 714 (BN714): Nam, 42 tuổi, có địa chỉ tại Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, là nhân viên điều hành xe buýt bệnh nhân có tiền sử đi du lịch cùng : Nam, 42 tuổi, có địa chỉ tại Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, là nhân viên điều hành xe buýt bệnh nhân có tiền sử đi du lịch cùng gia đình tại Đà Nẵng từ 14-17/7. Ngày 19/7, bệnh nhân khởi phát với sốt nhẹ, viêm họng.

Ngày 4/8, bệnh nhân nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm của bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. 2.

Bệnh nhân 715-717 (BN715-717): tại Quảng Nam, độ tuổi từ 42-45, trong đó:

- 1 bệnh nhân là F1 (con gái) của BN593, (em) của BN547, BN625

- 2 bệnh nhân là F1 của BN456

Hiện 3 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Tổng số ca mắc: 717 ca

- Tính đến 6h ngày 6/8: Việt Nam, có tổng cộng 717 ca mắc COVID-19, trong đó 309 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

- Số lượng ca mắc mới trong cộng đồng tính từ ngày 25/7 đến nay: ghi nhận 268 ca.

- Tính từ 18h ngày 05/8 đến 6h ngày 06/8: ghi nhận 4 ca mắc mới.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi Sức Khỏe (cách ly): 170.457, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 6.717

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 23.356

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 140.384

Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: đến thời điểm này đã có 381/717 ca bệnh COVID-19 của nước ta được công bố khỏi bệnh, chiếm 53,1% tổng số ca bệnh COVID-19 trong cả nước.

Riêng đối với bệnh nhân người nước ngoài, đến nay có 50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đã được Việt Nam điều trị khỏi.

Tính đến sáng ngày 6/8, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế , hiện có 33 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1- 2 lần với virus SARS-CoV-2. Hiện còn 295 bệnh nhân dương tính với virus gây COVID-19.

Số trường hợp tử vong: 08 ca

Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần làm để tránh lây nhiễm COVID-19

Theo Hà Ly/SKCĐ