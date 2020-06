Sáng nay mẹ nữ sinh giao gà và đồng bọn ra hầu tòa phúc thẩm

Trong vụ án này, 3 bị cáo Bùi Văn Công, Vì Văn Toán (chồng Thu) và Lường Văn Hùng không có đơn kháng cáo, chấp thuận bản án sơ thẩm.

Bị cáo Trần Thị Hiền (ảnh trong phiên tòa sơ thẩm tại Điện Biên)

Trpong phiên xử sơ thẩm, bị cáo Trần Thị Hiền không đồng ý với cáo buộc tội danh của mình mà liên tục kêu oan. Bị cáo cho rằng, bản thân không phạm tội Buôn bán trái phép chất ma túy. Còn bị cáo Vì Thị Thu bất ngờ phản cung cho rằng bản thân bị ép cung nên mới khai như vậy.

Nhưng theo hồ sơ vụ án, khoảng cuối tháng 5/2017, vợ chồng Toán – Thu cùng Công, Hiền, Lường có cùng nhau giao dịch, mua bán 2 bánh heroin tại xã Thanh Yên và xã Thanh Lương, huyện Điện Biên.

Đến cuối tháng 5/2017 và ngày 9/2/2019, Thu tiếp tục bán cho Công và Phạm Văn Nhiệm 12 viên ma túy tổng hợp. Ngoài ra. Trong tháng 2/2019, Công đã bán 15 viên ma túy tổng hợp cho Nhiệm tại nhà ở Đội 11, xã Thanh Nưa.

Toán bị cáo buộc là người canh giữ ma túy cho vợ. Toán biết Công, Hùng, Nhiệm sử dụng ma túy nhưng không tố giác. Hùng lại là người giúp sức tích cực trong vụ mua bán này.

Trần Thị Hiền trả lời rành mạnh mọi câu hỏi của HĐXX