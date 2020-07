Sao hạng A tự dựng studio tại nhà làm mẫu cho bộ sưu tập mùa thu 2020 của thương hiệu VALENTINO

Chiến dịch chụp hình cho bộ sưu tập mùa thu 2020 của thương hiệu VALENTINO gây ấn tượng mạnh mẽ với những pô ảnh kết hợp với danh sách sao hạng A cực dài. Gwyneth Paltrow, Naomi Campbell, Christy Turlington và Laura Dern là những cái tên nổi bật sẽ góp mặt trong chiến dịch lần này của ông lớn VALENTINO.

Nữ diễn viên Gwyneth Paltrow tạo dáng ngay trên sofa tại gia.

#ValentinoEmpathy là chiến dịch chụp hình với hàng loạt các bức ảnh có sự góp mặt các diễn viên, người mẫu và các nhà sáng tạo khác diện các thiết kế mới nhất từ ​​các bộ sưu tập mới nhất của VALENTINO.





Thay vì dùng cách chụp ảnh qua ứng dụng Zoom hoặc FaceTime bởi một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp như những thương hiệu khác đã làm, VALENTION khuyến khích các sao sử dụng hình ảnh được chụp bởi bất cứ ai mà họ cách ly cùng.

Siêu mẫu Naomi Campbell lại lựa chọn bể bơi gia đình làm bối cảnh chụp hình.

"Đối với #ValentinoEmpathy, tôi đã khuyến khích một số người bạn của mình nhờ người thân chụp hình cho trong khi dịch bùng phát" giám đốc sáng tạo của VALENTINO, ông Dockpaolo Piccioli đã viết trong một bài đăng trên Instagram quảng cáo cho chiến dịch vào thứ Hai, ngày 27 tháng 7.

Chụp ảnh high fashion cùng thú cưng là một quyết định rất táo bạo tới từ nữ diễn viên Laura Dern.

"Trong những tuần vừa qua, tất cả chúng ta đã trải nghiệm một thế giới mới khi sống trong tình trạng cách ly xã hội . Tôi nhận ra chúng ta đã trở nên mạnh mẽ như thế nào thông qua các kết nối trong cộng đồng của chính mình. Ý tưởng về Chiến dịch #ValentinoEmpathy xuất hiện trong đầu tôi cũng bởi lẽ đó" ông Pic Picoli giải thích trong một tuyên bố từ thương hiệu.

Nam người mẫu Anwar Hadid - em trai Bella và Gigi Hadid - đã thể hiện rất đúng tinh thần của chiến dịch #ValentinoEmpathy.

"Mặc dù tôi rất nhớ cảm giác được tiếp xúc giữa người với người, tôi cảm thấy rằng chúng ta vẫn luôn được kết nối với nhau thông qua sự đồng cảm vì cuộc sống của tất cả chúng ta là tổng hợp của những cảm xúc. Chúng ta là những con người tràn đầy năng lượng và những năng lượng này đang tạo ra những thay đổi, đem tới những điều tích cực. Tôi là một nhà thiết kế và tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng thông qua công việc của mình, tôi có thể đóng góp cho xã hội".

Và đó không phải là đóng góp duy nhất mà Valentino đang thực hiện. Những sao tham gia làm mẫu sẽ không lấy thù lao và Valentino cam kết sẽ quyên góp số tiền mà họ vốn phải bỏ ra cho chiến dịch này - một triệu euro - để quyên góp cho Bệnh viện Rome L Laroaro Spallanzani và các nỗ lực chống dịch COVID-19 của họ.





