Sao Hoa Ngữ xúng xính lên đồ đi show Louis Vuitton Xuân Hè 2021 tại Thượng Hải

Show Xuân Hè 2021 dành cho nam của Louis Vuitton diễn ra ở bến cảng Thượng Hải gần đây đã gây tiếng vang lớn dù thiếu vắng giám đốc sáng tạo dòng thời trang cao cấp cho nam - Virgil Abloh - đang cách ly tại nhà ở Mỹ và đội ngũ nhân viên của Louis Vuitton tại trụ sở chính ở Paris.

Dàn sao Hoa Ngữ nổi bật tại show Louis Vuitton Xuân Hè 2021.

Bến cảng được trang trí rực rỡ với loạt container được sơn đỏ mang hình logo của hãng mốt Pháp với hình nộm búp bê bằng cao su bơm hơi cao 2 m nằm vắt vẻo trên nóc. Có thể thấy dù đại dịch COVID-19 đang hoành hành thì Louis Vuitton vẫn chứng minh được đẳng cấp của mình với một show diễn vô cùng hoành tráng và thành công.

Ngoài những thiết kế mang đậm chất Virgil Abloh trên sàn diễn thì thời trang của các sao Hoa Ngữ trên thảm đỏ đi dự sự kiện cũng rất đáng chú ý. Những gương mặt nổi bật nhất trong các lĩnh vực giải trí , thời trang,… đã cùng nhau tụ họp tại Thượng Hải, Trung Quốc để tham dự show ra mắt BST Xuân Hè 2021 của Louis Vuitton dành cho nam giới. Bên cạnh những "nàng thơ" quen thuộc với nhà Louis Vuitton như Địch Lệ Nhiệt Ba, Ngô Diệc Phàm,… hay những gương mặt trẻ đình đám như Lưu Hạo Nhiên, Phạm Thừa Thừa (em trai Phạm Băng Băng), khách mời VIP của show lần này còn đánh dấu sự xuất hiện của nam ca sĩ Đài Loan Ngô Kiến Hào (cựu thành viên của nhóm F4) hay nam diễn viên Hong Kong Lý Xán Sâm.

Nam diễn viên Hong Kong Lý Xán Sâm.

Diễn viên Lưu Sướng.

Âu Dương Na Na.

Nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba.

Nam diễn viên Lưu Hạo Nhiên.

Người mẫu Ming Xi từng tham gia show Victoria's Secret cũng có mặt.

Đặc biệt hơn Ngô Diệc Phàm - gương mặt vàng của nhà mốt Pháp tại Trung Quốc - còn tham gia một phần của show diễn với tư cách là người mẫu.

Ngô Diệc Phàm luôn thu hút mọi ánh nhìn tại các show thời trang cao cấp.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ