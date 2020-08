Sao Việt thi nhau lăng xê mốt diện nội y ra đường: Ngân 98 và Ngọc Trinh dẫn đầu về mức độ táo bạo

anh giới giữa hở hang và sự tinh tế đôi khi rất mỏng manh, vì thế nhiều sao Việt đã vô tình biến bộ cánh đẹp mắt trở nên lố lăng. Phong cách diện nội y kết hợp cùng trang phục thời trang vốn đã không còn xa lạ với sao thế giới và các mỹ nhân showbiz Việt cũng không nằm ngoài vòng phủ sóng của phong cách táo bạo này. Tuy nhiên r

cùng với chiếc áo khoác măng tô màu hồng phấn hờ hững đi shopping trên đường phố Positano (Ý). Người đẹp còn khéo léo phối trang phục với đôi giày cao gót YSL màu đen và túi Hermes bạch tạng tiền tỉ. Tuy vóc dáng Ngọc Trinh thực sự hoàn mỹ không góc chết trong bộ trang phục độc đáo này nhưng hình ảnh này vẫn gây tranh cãi lớn vì mức độ táo bạo và quá lố. Ngay cả những người dân tại quốc gia châu Âu này cũng phải nhìn ái ngại dù họ mang trong mình tư tưởng phóng khoáng hơn người Việt nhiều lần. Dẫn đầu cho xu thế này phải kể tới "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh . Trong một chuyến du hí tại châu Âu, Ngọc Trinh đã gây sốc khi diện bộ nội y ren màu đen

Ngọc Trinh ăn mặc phản cảm nổi bật giữa phong cảnh hữu tình tại Ý.

Gần đây nhất, "hậu duệ của Ngọc Trinh" Ngân 98 trở thành chủ đề bàn tán nóng hổi trên khắp diễn đàn mạng xã hội khi loạt ảnh chụp hot girl này đi diễn với trang phục phản cảm được chia sẻ rộng rãi. Hot girl khoác lên người bộ bikini ‘nhỏ xíu’, mặc dù đã mặc tất lưới và khoác áo ngoài nhưng vẫn không thể giấu được vòng 1, vòng 3 "khủng" tới mức biến dạng. Bộ trang phục của nữ DJ tai tiếng khiến cộng đồng mạng không khỏi ngán ngẩm và hậu quả cô nàng đã bị Sở Văn hóa Hà Nội "sờ gáy".

Bộ trang phục đi diễn lố lăng của Ngân 98.

Cũng diện mốt mặc nội y ra đường, nhưng siêu mẫu Minh Tú lại được cộng đồng mạng khen hết lời vì tuyệt chiêu mix & match hợp lý. Mix áo lót màu nổi với quần trắng xắn ống và giày thể thao cùng một chiếc áo khoác hờ hững khiến tổng thể bộ trang phục không bị quá hở hàng lại giúp siêu mẫu đã khoe trọn eo thon cùng vòng 1 quyến rũ.

Minh Tú mix&match nội y theo phong cách thể thao năng động.

Diễm My vô tình "đụng hàng" với Jolie Nguyễn.

Cùng diện áo lót màu nude có phần dây quấn quanh eo và hông, Diễm My và Jolie Nguyễn đem tới phong cách boho có chút dư vị của trang phục dạo biển. Một tip để các nàng có thể vô tư diện nội y ra đường mà không sợ đàm tiếu đó là lựa chọn áo có miếng mút cỡ lớn tránh phản cảm quá đà và nên phối cùng một chiếc áo blazer để thêm phần tinh tế.

Jolier Nguyễn khéo léo phối nội y cùng blazer rất hợp lý.

Cũng đã khéo léo phối cùng áo khoác bò nhưng Mai Ngô vẫn bị ném đá tơi tả khi diện nội y đi dự sự kiện bởi tấm áo lót ren trắng bé xíu là không đủ để che phần cơ thể lộ liễu quá đà. Kích cỡ của nội y cũng là một yếu tố quan trọng để cân bằng giữa gợi cảm và phản cảm.

Mai Ngô có sự lựa chọn nội y kém tinh tế.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ