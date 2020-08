Ấm lòng động thái của hàng loạt sao Việt hỗ trợ Đà Nẵng chống dịch COVID-19

Cả nước ta, đặc biệt là Đà Nẵng đang trải qua những ngày tháng cam go chống lại dịch bệnh COVID-19. Trong thời điểm này, người dân khắp mọi miền Tổ quốc đang cùng nhau kêu gọi mọi người nâng cao ý thức và có những hành động cụ thể để ủng hộ công cuộc chống lại dịch bệnh.



Đáp lại lời kêu gọi này, nhiều sao Vbiz đã sẵn sàng lên tiếng, quyên góp cả về vật chất và tinh thần để ủng hộ người dân Đà Nẵng chống dịch. Hành động này đã nhận được sự ủng hộ của nhiều người hâm mộ, có sức ảnh hưởng và truyền tải mạnh mẽ tới cộng đồng.

Nguyễn Trần Trung Quân và Denis Đặng.



Đầu tiên phải kể đến bộ đôi Nguyễn Trần Trung Quân và Denis Đặng. Tính đến sáng 3/8, bộ đôi 'Tự tâm' đã nhận về gần 200 triệu đồng đóng góp từ người hâm mộ, bên cặp đó 2 anh chàng này còn hỗ trợ 20.000 khẩu trang, 100 bộ đồ bảo hộ, 4000 găn tay, 500 chai xịt khuẩm. cùng hàng chục nghìn gói bánh, mì tôm, sữa,... cho 3 Đầu tiên phải kể đến bộ đôi Nguyễn Trần Trung Quân và Denis Đặng. Tính đến sáng 3/8, bộ đôi 'Tự tâm' đã nhận về gần 200 triệu đồng đóng góp từ người hâm mộ, bên cặp đó 2 anh chàng này còn hỗ trợ 20.000 khẩu trang, 100 bộ đồ bảo hộ, 4000 găn tay, 500 chai xịt khuẩm. cùng hàng chục nghìn gói bánh, mì tôm, sữa,... cho 3 Bệnh viện lớn ở Đà Nẵng.



Vốn là người con của Đà Nẵng, trong thời điểm cam go Lệ Hẵng đã lên tiếng phát động quyên góp để giúp đỡ quê hương. Ngay lập tức, Hoa hậu H'Hen Niê đã lập tức chuyển khoản 50 triệu cho người chị thân thiết để đóng góp.

Á hậu Lệ Hằng.



Thậm chí, nàng hậu còn ghi rõ lý do quyên góp số tiền như thế là vì: "Cả năm ít show quá nên em chỉ có từng này chị nhé. Hy vọng Đà Nẵng sẽ chiến thắng đại dịch này, em yêu Đà Nẵng, em yêu chị". Được biết, đến thời điểm hiện tại Lệ Hằng cũng đã quyên góp được gần 200 triệu đồng. Ngoài tiền mặt, cô còn ủng hộ 12.500 chiếc khẩu trang, 6 thùng nước rửa tay sát khuẩn cùng 300 bộ đồ bảo hộ y tế.



Cũng tại Đà Nẵng, ca sĩ Quang Hào - Giám đốc Nhà hát Trương Vương Đà Nẵng đã kêu gọi mọi người quyên góp mua đồ bảo hộ y tế. Chỉ sau 1 ngày, anh nhận được nhiều sự quyên góp ủng hộ từ NSND Tự Long, Hoa hậu Hoàng Nhung và nhiều ca sĩ như Lê Anh Dũng, Đức Vũ, Khánh Hòa, Thu Lan, Lê Trinh... và các khán giả.

Ca sĩ Quang Hào.

Chia sẻ với Vietnamnet , ca sĩ Quang Hào cho biết: "Tính đến trưa 1/8 số tiền bạn bè và khán giả ủng hộ đã tăng hơn con số 179 triệu đồng mà tôi thống kê ngày hôm qua - 31/7".



Ngoài ra, công cuộc chống dịch Ngoài ra, công cuộc chống dịch COVID-19 ở Đà Nẵng còn nhận được nhiều sự ủng hộ, hỗ trợ của các nghệ sĩ Việt khác...

Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần làm để tránh lây nhiễm COVID-19

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ