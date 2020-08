Nhiều hộ gia đình ở Long Biên, Hà Nội lao đao vì nợ chục tỷ đồng do sập bẫy của nhóm lừa đảo đa cấp

Mánh khóe lừa đảo này được xây dựng thế nào?

Sự việc xảy ra từ giữa năm 2015 khi một công ty đa cấp mở chi nhánh tại Long Biên, Hà Nội đã chủ động tiếp cận và ngon ngọt mời chào, thu hút sự tham gia của hàng trăm khách hàng, chủ yếu là người già. Công ty này quảng cáo về sản phẩm dưỡng sinh có công dụng thần kỳ, đang rất hot trên thị trường nhiều người tìm mua nên tới huy động người dân góp vốn kinh doanh

Để dụ các nạn nhân bỏ tiền đầu tư vào đa cấp, các đối tượng đã móc nối cho người dân đi vay tiền với lời hứa lãi suất thấp, chỉ cần làm một hợp đồng thế chấp nhà, trong đó có điều khoản ghi rõ về việc tạm thời chuyển nhượng nhà. Sau khi làm xong các thủ tục vay ngân hàng, các đối tượng chỉ đưa lại cho nạn nhân một bản cam kết có dấu đỏ, ghi rõ thời hạn chuyển nhượng đất chỉ có kỳ hạn từ 3-5 năm, phụ thuộc vào nhu cầu vay vốn.

Bị cuốn vào những lời mời chào hứa hẹn về lượng bán sản phẩm khủng thu lời cao, các nạn nhân này sẵn sàng thế chấp tài sản để vay tiền của các công ty bên ngoài với lời giới thiệu lãi suất thấp, chỉ khoảng 7%/năm.

Không hiểu biết Pháp luật và không đọc kĩ giấy tờ hợp đồng, hầu hết các nạn nhân đều ký một cách mù mờ và không hề đọc kĩ các nội dung ghi bên trong, mà mấu chốt là việc đồng ý chuyển nhượng nhà cho các đối tượng.

Bản hợp đồng chứa đầy những dấu hiệu nghi vấn nhưng người dân vẫn mù quáng ký mà không xem xét kĩ.

Sau đó, các đối tượng cho vay nhanh chóng hoàn thiện thủ tục để sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đi vay tiền ngân hàng, trước khi các nạn nhân phát hiện. Tới khi ngân hàng xiết nợ, họ mới nhận ra đây là chiêu trò lừa đảo thì đã quá muộn màng

Những nạn nhân đáng thương của chiêu trò trên

Bà Nguyễn Thị Bắc (68 tuổi, trú tại phường Thượng Thanh) là một trong số nhiều người dân đã nhẹ dạ cả tin ký kết hợp đồng thế chấp ngôi nhà trị giá 7 tỷ của mình cho Công ty TNHH Đầu tư thương mại & Dịch vụ TDH (Công ty TDH), người đại diện là ông Trương Phi Cường chỉ để lấy 600 triệu đồng.



Năm 2016, bà Bắc bất ngờ nhận được thông báo số 791/CNTrA-2016 của ngân hàng Agribank chi nhánh Tràng An về việc xử lý tài sản để thu hồi nợ vay.

Theo thông báo này, Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Hồng Phát (Công ty Hồng Phát) đã vay tiền tại ngân hàng Agribank Tràng An, tài sản thế chấp cho khoản vay là thửa đất số 1585, địa chỉ tại tổ 22 phường Thượng Thanh do ông Trương Phi Cường đứng tên.

Quyền sử dụng nhà đất đã bị các đối tượng sang tên đổi chủ.

Dư nợ tính đến tháng 8/2016 là hơn 17 tỷ đồng, lãi tạm tính là gần 1,5 tỷ đồng. Ngân hàng gửi thông báo để ông Cường và người dân đang sống trên thửa đất nói trên thu dọn đồ đạc, tài sản để bàn giao cho ngân hàng xử lý tài sản thế chấp thu hồi nợ.

Bà Bắc cho biết: "Từ khi vay 600 triệu, anh Cường và một người đàn ông tên Phương vẫn đến thu lãi đều 3 tháng/lần. Sau khi tôi nghi ngờ nên đã vay mượn trả đủ tiền gốc cho để lấy lại sổ đỏ thì anh Cường hẹn 1 tháng sau sẽ trả sổ. Nhưng thời gian trôi qua mà không thấy anh ấy giải quyết."

"Do không hiểu biết pháp luật, chỉ vì lòng tham mà giờ tôi khiến các con các cháu mình có nhà cũng như không có. Chồng tôi do bức xúc trước sự việc nên đổ bệnh phải nhập viện. Sau khi ra viện thì lại tiếp tục phát bệnh tâm thần. Trong khi đó, Ngân hàng thì vẫn gửi thông báo yêu cầu thu nhà với tiền lãi ngày một tăng", bà Bắc nghẹn ngào chia sẻ về việc cú sốc này đã ảnh hưởng tới gia đình vốn đang yên bình của mình như thế nào.

Bà Bắc, bà Tỵ và nhiều gia đình khác rơi vào cảnh lao đao.

Bị lừa trắng trợn bởi mánh khóe tương tự, gia đình bà Nguyễn Thị Tỵ như ngồi trên lửa khi ngôi nhà mặt đường số 389 Ngô Gia Tự (phường Đức Giang, quận Long Biên), nơi bà và các con sinh sống lại bị chuyển nhượng và đem đi thế chấp ngân hàng lúc nào không biết.

Bà Tỵ cho biết, ngôi nhà này của bà có trị giá khoảng 7 tỷ đồng nhưng lại bị chuyển nhượng đi vì 1 tỷ tiền vay của ông Cường bằng cách thức y hệt.

Nhiều năm trôi qua, bà Tỵ cũng liên tục nhận được các giấy yêu cầu thu hồi tài sản của ngân hàng mặc dù trong suốt quá trình vay tiền, bà không thấy có bóng dáng của một nhân viên ngân hàng nào.

"Tôi già rồi nên mắt mũi kém, lại không có hiểu biết nên mới bị họ lừa. Giờ thì còn bị các con trách móc, bảo mẹ dồn bọn con vào đường cùng. Tôi hối hận lắm vì các con đã ngăn cản mà không nghe. Các con luôn trách mẹ làm thế nầy là giết các con", bà Tỵ uất ức bởi phút lầm lỡ của mình.

Con đường tìm lại số tiền đã mất vẫn còn mịt mờ

Không chỉ có gia đình bà Bắc, bà Tỵ, chỉ riêng trong lá đơn tố cáo và kêu cứu tập thể mà bà Bắc đã gửi đến các cơ quan chức năng, đã có tới 26 người là nạn nhân của các đối tượng khác nhau nhưng chung một hình thức lừa đảo. Nạn nhân lớn tuổi nhất ký trong đơn hiện nay đã ngoài 80 tuổi.

Ngoài ra, bà Bắc cho biết vẫn còn nhiều nạn nhân khác bị lừa vay tiền thế chấp dẫn đến mất nhà tại các khu vực lân cận, số lượng không dưới 50 hộ gia đình. Nhiều năm nay họ đã gửi nhiều đơn thư kêu cứu nhưng vẫn chưa có kết quả.

Bày tỏ mong muốn của mình và cũng là của các nạn nhân trong vụ việc, bà Nguyễn Thị Bắc cho biết: "Nhiều người trong số chúng tôi đã lớn tuổi, họ đã phải viết giấy ủy quyền, di chúc sẵn để lỡ có mất đi, con cháu còn tiếp tục đấu tranh để đòi lại nhà. Vì vậy chúng tôi mong cơ quan chức năng có thẩm quyền sớm vào cuộc điều tra sự việc, giúp cho người dân nơi đây không bị mất nhà một cách vô lý".

Những ngôi nhà của người dân chưa một lần thấy bóng dáng nhân viên ngân hàng đến thẩm định.

Theo luật sư, công ty đứng ra cho người dân vay tiền phải có mối quan hệ với ngân hàng, người ta vay mượn đều trên giấy tờ, không đến thẩm định. Nếu họ đến thẩm định thì người dân đâu thể mất cửa.

Trong vụ việc này, các tổ chức công chứng nếu không cẩn thận cũng trở thành những đồng phạm nếu trong vụ án hình sự.

