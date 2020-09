Xót xa cảnh bố mẹ ngồi khóc bên linh cữu của con, `Vừa đến nơi, nhìn con nằm gục mà đau đớn vô cùng`

Trưa ngày 8/9, Tại thôn Nậm Cọ, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, không khí tang thương bao trùm lên những ngôi nhà nhỏ nơi đây. Trong đám tang 3 em học sinh xấu số trong vụ sập cổng trường vào đúng ngày khai giảng, người dân vẫn chưa hết bàng hoàng không tin mọi chuyện lại diễn ra nhanh đến như vậy.

Danh tính 3 em học sinh tử vong bao gồm: Giàng Thị D. (sinh năm 2015), Vàng Thị Hồng Tr. (sinh năm 2014), Ma Thị X. (sinh năm 2014). Hiện chính quyền địa phương và cơ quan chức năng hiện đã đến động viên và chia buồn cùng gia đình của 3 em học sinh xấu số này.

Chính quyền địa phương đã đến động viên thăm hỏi từng gia đình

Được biết, cả 3 gia đình này đều sinh sống ở gần trường, bố mẹ là người dân tộc Mông, kinh tế khó khăn. Trong đám tang, cảnh bố mẹ gục khóc trước linh cữu của con mình khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Một trong ba gia đình có con nhỏ bị tử vong trong vụ sập cổng trường ở Lào Cai là gia đình anh Ma Seo Sỉn và chị Giàng Thị Chén (cùng SN 1992), gia đình anh chị thuộc diện khó khăn, hiện tại ngôi nhà mà gia đình sinh sống cũng là nhà tranh nền đất.

Hai năm trước cô con gái đầu lòng của vợ chồng anh Sỉn không may qua đời vì bệnh hiểm nghèo, nay cháu thứ 2 cũng ra đi một cách quá bất ngờ khiến anh chị đau xé ruột gan.

Nhà anh Sỉn nghèo không có tiền thuê phông bạt làm lễ tang cho con nên đám tang của bé Ma Thị X cũng chỉ được diễn ra sơ sài dưới tấm bạt căng ra làm rạp.

Gia đình và người thân của các bé gục khóc trong đau đớn

Sau khi đưa con gái về nơi an nghỉ cuối cùng, vợ chồng anh thất thần ngồi trước ngôi nhà. Anh Sỉn cho biết, thời điểm con gái gặp nạn, anh đang nằm ở nhà, hàng xóm chạy về báo tin anh mới vội chạy ra hiện trường.

"Chạy ra đến nơi nhìn con nằm gục, bị chiếc cổng sắt đè lên tôi đau đớn vô cùng. Lúc đấy tôi rụng rơi tay chân, không biết phải làm gì. Vợ tôi từ hôm qua tới giờ suy sụp, vợ tôi bị câm bẩm sinh, chỉ nghe được chứ không nói được, con mất chỉ biết khóc từ hôm qua tới giờ", anh Sỉn đau đớn kể lại.

Chính quyền địa phương đến quyên góp ủng hộ gia đình anh Sỉn

Ở một gia đình khác có con là nạn nhân trong vụ sập cổng trường ở Lào Cai chính là gia đình của em Vàng Thị Hồng Tr.. Ngồi thất thần bên linh cữu của con gái, chị Sùng Thị Sớ nước mắt giàn giụa kể lại, buổi sáng con gái chị vẫn đi học bình thường rồi trở về nhà ăn trưa. Khoảng 14h chiều qua chị như ngã quỵ khi nghe tin con gái mình là một trong 3 học sinh tử vong vì bị cổng trường đè trúng.

"Sáng con đi học về vẫn còn ăn cơm với gia đình mà đến chiều con đi học mãi không về. Nghe người ta gọi “3 đứa đã chết rồi” tôi đứng không nổi", chị Sớ chia sẻ.

Đám tang các bé được tổ chức đơn giản do hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn

Người bố bé Tr. chia sẻ, Tr. là con thứ 2 trong gia đình, buổi trưa khi đi làm về anh Vàng Seo Cư (bố bé Tr.) mua 2 gói mì tôm và 6 quả trứng nấu cho cả nhà ăn nhưng không ngờ đó là bữa ăn cuối cùng của bé.

"Mua mì về tôi hỏi “bố nấu trứng với mì tôm, con vào đây ăn không?”, con gái tôi bảo có rồi vào ăn, không ngờ đó là bữa cuối của cháu."

Còn gì đau đớn hơn nỗi đau mất con

Ông Nguyễn Văn Hạnh, chủ tịch xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, Lào Cai cho biết, sau khi sự việc xảy ra, chứng kiến hoàn cảnh và nỗi đau quá lớn của các gia đình, chính quyền và nhiều giáo viên ở huyện Văn Bàn đã đến động viên, kêu gọi người dân ủng hộ, giúp đỡ gia đình các cháu bé.

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 7/9, khi học sinh tiểu học và mầm non đến trường học buổi chiều, trong lúc chờ vào lớp, một số học sinh rủ nhau chơi trò đu cánh cổng. Do đông học sinh đu bám, nên trụ cổng và cánh cổng bị đổ sập, đè lên người 6 học sinh, khiến 3 em tử vong tại chỗ, 3 em khác bị thương được đưa đi cấp cứu.

3 bé bị thương may mắn sống sót, Sức Khỏe đã có sự tiến triển

Hiện 3 học sinh bị thương này đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn, Lào Cai . Bà Ngô Thị Bích - Phó giám đốc bệnh viện cho biết sức khỏe của 3 em đang tiến triển tốt và sẽ sớm được xuất viện trong vài ngày tới.

Có mặt tại bệnh viện chăm sóc cho hai con gái, chị Cưu Thị Cá (mẹ của hai cháu Giàng Thị Hoa S. (SN 2015) và Giàng A V. (SN 2016) chưa hết bàng hoàng khi nghe tin cả hai con của mình đều bị cổng sắt đè lên người.

"Khi đang làm nương tôi nhận được tin hai con bị cổng đè nên chạy vội về hiện trường nhưng không còn gì, chúng tôi chạy vào viện. Tới nơi cả hai con đã được băng bó, điều trị, may mắn cả hai không bị làm sao. Con tôi có kể là cùng bạn đu trên cánh cổng sắt rồi bị ngã, cổng đè lên, may mắn hai con tôi thoát nạn", chị Cá chia sẻ.

