Hiện trường thảm thương vụ sập mỏ vàng ở Congo khiến ít nhất 50 người chết

Theo Chủ tịch Tổ chức Sáng kiến hỗ trợ và giám sát xã hội về phụ nữ ở Congo Emiliane Itongwa, vụ sập mỏ vàng xảy ra vào khoảng 15h ngày 11/9 (theo giờ địa phương, tức vào tối 11/9 theo giờ Việt Nam). Mỏ vàng sập xuống sau một trận mưa lớn.





Tại hiện trường, hàng trăm người đã tụ tập trên các sườn đồi xung quanh lối vào hầm mỏ để theo dõi cơ quan chức năng cứu hộ. Giới chức địa phương cho biết, có khoảng 50 người đã bị vùi lấp trong hầm và chưa ai ra được.





Giám đốc điều hành công ty khai thác khoáng sản Canada Banro Corporation khẳng định, mỏ vàng này không nằm trong khu vực nhượng quyền khai thác vàng Kamituga thuộc sở hữu của công ty này





Được biết, tai nạn tại các mỏ vàng không do nhà nước quản lý ở Congo xảy ra thường xuyên. Mỗi năm tại Congo có hàng chục người bị chôn vùi dưới lòng đất khi vào mỏ vàng làm việc mà không có đồ bảo hộ.

Công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai





Không chỉ tại Congo, rất nhiều quốc gia khác trên thế giới cũng từng phải chứng kiến thảm họa sập mỏ vàng. Cụ thể, vào tháng 2/2019, Trung tâm giảm thiểu Thảm họa quốc gia (BNPB) Indonesia thông báo, có ít nhất 60 thợ mỏ bị chôn vùi vào đêm 26/2/2019 tại một mỏ đào vàng trái phép ở khu dân cư Bolaang Mongondow, Bắc Sulawesi.





Vụ sập mỏ vàng xảy ra vào lúc 9h tối khi các thợ mỏ cố gắng lắp đặt dầm và các tấm ván bị sập do nền đất không ổn định. Sau khi vụ sập xảy ra, cơ quan chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường cứu hộ





Người phát ngôn của BNPB cho hay, BNPB khu vực Bolaang Mongondow phối hợp với cảnh sát, quân đội và trung tâm tìm kiếm và cứu hộ địa phương đang nỗ lực thực hiện công tác cứu hộ khi nhiều người bị vùi lấp được cho là vẫn sống sót.





Hay gần đây nhất là vào tháng 4/2020, một vụ lở đất tại mỏ khai thác vàng ở tỉnh Tây Sumatra, Indonesia đã khiến ít nhất 9 người thiệt mạng. Các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy 9 thi thể bị chôn vùi dưới lòng đất, gồm 8 nam giới và 1 phụ nữ





Các nạn nhân đều là người địa phương, không được trang bị thiết bộ bảo hộ phù hợp. Nguyên nhân vụ sập là do mưa lớn từ nhiều ngày trước.





Những vụ tai nạn do khai thác khoáng trái phép thường xảy ra tại Indonesia, phần lớn là do thiếu tiêu chuẩn an toàn. Chính phủ nước này đã cấm các hoạt động như vậy bởi nó thường gây ra thương vong lớn, cũng như gây thiệt hại về môi trường.





Xem thêm: Hiện trường thương tâm vụ sập tường trước cổng trường đè chết học sinh lớp 5 ở Nghệ An

Theo Thanh Mai/SKCĐ