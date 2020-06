Sấp tiền nhăn nhúm hoen màu vạch mặt 'nữ quái' mang tiền giả ra chợ mua hàng để đổi lấy tiền thật

Ngày 1/6, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết vừa phối hợp với lực lượng công an tạm giữ một người lưu hành tiền giả.

Cụ thể, sáng cùng ngày một người phụ nữ đến chợ Tam Thanh dùng nhiều tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng và 500.000 đồng để mua các mặt hàng có giá trị thấp để lấy tiền thối lại.





Nhận thấy các tờ tiền có dấu hiệu bất thường cộng với nắm bắt được thủ đoạn lừa đảo nên các tiểu thương ở chợ nhanh chóng trình báo cho lực lượng chức năng đến bắt quả tang.

Đối tượng Phạm Thị Tình



Khai nhận với công an địa phương, đối tượng bị bắt là Phạm Thị Tình (33 tuổi, trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam). Người phụ nữ khai nhận thủ đoạn của mình.



Lực lượng chức năng thu giữ 35 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng có số seri giống nhau, 12 tờ mệnh giá 100.000 đồng có số seri giống nhau, tổng số tiền giả thu được là 18,7 triệu đồng.



Số tiền giả được Tình mang ra chợ lừa các tiểu thương

Qua khám xét, trên người Tình còn khoảng 3,9 triệu đồng là tiền thật đã lừa đảo được của các tiểu thương khác khi mua hàng và được thối lại. Cơ quan chức năng đã lập biên bản vụ việc, tiếp tục điều tra.

Your browser does not support HTML5 video.

Một vụ việc tương tự xảy ra trước đó vào ngày 31/5, lực lượng chức năng xã Bình Minh, huyện Thăng Bình đã thu giữ 5 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng được một số đối tượng dùng để mua hàng để được thối lại tiền thật.



Một tiểu thương tại chợ Bình Minh, xã Bình Minh cho biết, một người lạ mặt đến mua món đồ trị giá 80.000 đồng rồi đưa tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, chị thối lại 420.000 đồng. Sau khi người này rời đi, chị phát hiện tờ tiền trên là giả nên báo cơ quan chức năng.

Công an cho hay, các tờ tiền giả lưu hành đều mệnh giá 500.000 đồng, kích thước nhỏ hơn tiền thật, màu xanh nhạt hơn, giấy in chất lượng thấp, sờ lên bề mặt không trơn nhẵn, gấp lại thì khó bung ra như tiền thật.

Theo Hà Ly/SKCĐ