Phẫn nộ gã đàn ông bạo hành, dùng thuốc lá đang cháy châm bỏng người con riêng của vợ

Liên quan đến vụ bố dượng bạo hành con riêng, TAND quận 12 TP Hồ Chí Minh cho biết, dự kiến ngày 19/8, tòa sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Quốc Việt (SN 1983). Bị cáo này bị truy tố về tội Cố ý gây thương tích. Việt từng lãnh án tù về ma túy và từng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Theo cáo trạng truy tố, chị D.T.D, có con gái sinh năm 2013. Sau khi ly hôn chồng, chị D. ở một mình nuôi con . Đến tháng 2/2019, chị D. dọn về sống chung với bị Việt tại phòng trọ ở phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP Hồ Chí Minh.

Ban đầu chị D. gửi con nhà bố dượng chăm sóc. Nhưng đến tháng 8/2019, bố gửi lại cháu bé cho chị D. đưa về chăm sóc.

Sáng 24/12/2019, có một nam thanh niên chở con chị D. đến nhà bố dượng trả. Bố dượng chị D. phát hiện trên người cháu có hàng loạt vết thương, bấm tím ở má, tai. Ngoài ra ở môi thấy hiện tượng chảy máu.

Đối tượng Việt thời điểm bị bắt

Kiểm tra kỹ thì phát hiện bộ phận sinh dục có nhiều vết thương hình tròn, bầm tụ máu, vùng ngực có nhiều vết tụ máu, vùng vụng, tay, chân... có nhiều vết thương khác.

Biết cháu ngoại bị bố dượng bạo hành, người ông này đã đưa cháu đến Công an trình báo. Công an quận 12 vào cuộc điều tra, triệu tập đối tượng Việt lên trụ sở làm việc.

Khi đó Việt khai, do cháu bé ngủ rồi tiểu ra nệm nên dùng khúc gỗ đánh cháu dẫn đến các vết bầm tím. Bên cạnh đó, Việt cũng thừa nhận đã dùng tay, chân đánh con riêng của vợ hờ.

Về những vết bỏng trên người cháu bé, Việt khai đã dùng tàn thuốc lá dang cháu dí vào người cháu tạo nên các vết bỏng . Còn một số vết thương khác là do cháu bé tự ngã gây nên.

Các thương tích xuất hiện ở nách, bộ phận sinh dục thì Việt cho rằng do cháu đi chơi, ăn uống thì bị lửa than ở chỗ buôn bán văng vào chứ không phải do Việt gây ra.

Căn cứ vào lời khai, hồ sơ, giám định thương tật, cơ quan chức năng cáo buộc Việt về hành vi cố ý gây thương tích. Theo bản giám định pháp y cháu bé 47% (trong đó thương tích tại vùng kín là 14%).

Theo Thanh Mai/SKCĐ