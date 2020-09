Sapa bất ngờ chuyển rét đậm rét hại, nhiệt độ giảm xuống còn 12.2 độ C giữa trời thu tháng 9

Đêm 14/9, nhiệt độ tại Sapa Lào Cai bắt đầu giảm mạnh, vùng hội tụ trên cao và rãnh áp thấp gây mưa kéo dài suốt thời gian qua đã suy yếu. Mưa ở nhiều địa phương của Lào Cai cũng đã giảm hẳn, ban đêm vùng núi ít mây khiến nhiệt độ giảm sâu.

Theo ghi nhận vào lúc 7h ngày 15/9, Trạm khí tượng Bắc Hà quan trắc được nhiệt độ tại Sapa thời điểm đó là khoảng 12,2 độ C, giảm tới 20.8 độ C so với thời điểm cùng ngày hôm qua.

Nhiệt độ Sapa giảm sâu vào sáng nay

Theo ông Lưu Minh hải - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, đợt rét bất thường này của thời tiết Lào Cai trong mùa thu này chính là dấu hiệu báo trước mùa đông năm nay sẽ đến sớm và có khả năng sẽ rét đậm rét hại. Sáng nay, người dân địa phương và du khách tại Sa Pa đã phải mặc áo khoác dày để chống rét khi ra đường.

Trước đó, vào ngày 4/9, Sapa cũng có đợt giảm nhiệt độ đến 12.9 độ C. Dự báo đêm nay 15/9 nhiệt độ tại các khu vực vùng núi sẽ tiếp tục giảm nhẹ. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân phải chủ động che chắn chuồng trại chống rét cho trâu, bò, vật nuôi. Các trường học trên địa bàn chủ động chuẩn bị để chống rét cho học sinh khi thời tiết chuyển rét đậm, rét hại.

