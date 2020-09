Cuồng ghen trong cơn say, gã thanh niên sát hại bạn gái dã man rồi ôm thi thể ngủ suốt 3 ngày

Kẻ sát nhân chính là nam thanh niên Paulo Eduardo dos Santos sống tại bang Mato Grosso do Sul, Brazil. Điều đáng nói, người này đã sát hại bạn gái Jheniffer Caceres de Oliveira (17 tuổi) vào tháng 3/2019 khi bản thân mới trong 18 tuổi.



Vào ngày 1/4/2019, cảnh sát phát hiện thi thể đang phân hủy của cô bé xấu số Oliveira trong căn hộ của Santos. Trước đó, khi hàng xóm phàn nàn về mùi hôi thối bốc ra trong căn hộ, nam thanh niên này liền nói dối rằng chó cưng của mình mới chết, chưa tìm được chỗ chôn nên đành phải để tạm ở trong nhà.

Santos và bạn gái.



Sau khi phát hiện vụ việc và tiến hành khám nghiệm tử thi, cảnh sát xác định nạn nhân đã tử vong vào đêm 29/3. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, cảnh phát phát hiện đêm Oliveira bị giết, cặp tình nhân trẻ đã cùng nhau uống rượu trong hộp đêm.



Khi đã phê pha, Santos thấy bạn gái khiêu vũ cùng một chàng trai khác nên đã nổi cơn tam bành. Sau đó, cả hai lời qua tiếng lại và chẳng ai chịu nhường nhịn ai. Cuối cùng, cơn ghen tuông che mờ lý trí, Santos đã dùng tay siết cổ Oliveira bằng cả dây sạc điện thoại và vòng cổ chó đến khi nạn nhân tắt thở.



Sau khi gây án, chàng trai 18 tuổi vẫn thản nhiên ngủ ngay bên cạnh thi thể bạn gái, sáng hôm sau dậy đi làm bình thường. Cuộc sống của Santos vẫn sẽ tiếp diễn như thế nếu như cảnh sát không phát hiện ra thi thể bên trong nhà.

Hình ảnh nạn nhân.

Tại cơ quan điều tra, Santos vô cùng bình tĩnh khi nói về những hành động mình đã làm. Người này nói hành vi sát hại bạn gái chỉ là tự vệ khi Oliveira cố tìm cách tấn công mình bằng chổi và dao.



Ngày 24/9 tới, Santos sẽ phải hầu tòa vì tội Ngày 24/9 tới, Santos sẽ phải hầu tòa vì tội giết người giấu xác.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: 9x tự dùng dao cứa cổ sau khi ra tay sát hại bạn gái dã man do nghi ngờ hết yêu



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ