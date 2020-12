Đâm chết bạn trai sau trận cãi vã, cô gái thản nhiên về nhà tắm rửa rồi ra đầu thú

Tin tức mới nhất ngày 1/12, Zing đưa tin, khuya 30/11, Công an quận Tân Bình vẫn đang tiến hành phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường nhằm điều tra nguyên nhân án mạng khiến một thanh niên tử vong mới xảy ra trên địa bàn.

Nơi xảy ra vụ việc



Theo thông tin ban đầu, vào chiều 30/11 một cô gái (26 tuổi) tìm đến tận nơi làm việc của bạn trai (trong một con hẻm ở đường Cộng Hòa, phường 12, TP.HCM) để nói chuyện.



Do mâu thuẫn tình cảm trước đó, cả hai bất ngờ xảy ra cực cãi. Lúc này, cô gái bất ngờ cầm con dao trong người đâm thẳng vào bạn trai khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, cô gái nói với đồng nghiệp bạn trai trình báo công an rồi rời đi.



Tiếp đến, cô gái về nhà trọ của mình rắm rửa, sau đó đến Công an phường 12 (quận Tân Bình) để đầu thú. Nhận được tin báo, công an đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra vụ việc.

Công an tiến hành phong tỏa cả con hẻm



Tại cơ quan công an, bước đầu cô gái khai nhận đang sống chung với nạn nhân như vợ chồng. Gần đây, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn tình cảm, cô gái đã tìm đến tận nơi bạn trai làm việc để nói chuyện thì xảy ra vụ việc trên.



Hiện, vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.



Theo TN/SKCĐ