Điều tra nghi án U50 sát hại người tình, uống thuốc cỏ tự tử vì ghen tuông mù quáng

Tin tức mới nhất ngày 18/11, Báo Tuổi Trẻ đưa tin, đại tá Nguyễn Văn Tảo - phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ án khiến 1 phụ nữ tử vong tại chỗ, một người đang nhập viện cấp cứu do uống thuốc diệt cỏ tự tử mới xảy ra tại địa bàn thị xã Gò Công.



Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng đã hoàn thiện việc khám nghiệm hiện trường, bước đầu nhận định đây có thể là nghi án giết người tình rồi tự tử do ghen tuông.

Công an tiến hành điều tra vụ việc



Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào chiều ngày 17/11. Vào khoảng 14h30, ông Huỳnh Ngọc Tân (41 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) khi đang chăm sóc cây kiểng cho vườn nhà bà Lê Thị Kim Chi (42 tuổi, ngụ xã Tân Trung, thị xã Gò Công) thì bất ngờ phát hiện bà Chi đã tử vong trước cửa nhà, trên người có nhiều vết thương.



Xung quanh hiện trường còn phát hiện thêm một con dao nhọn và một cây kéo. Ngay lập tức, ông Tân đã trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng.



Sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã Gò Công đã nhanh chóng có mặt, phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc.



Quá trình điều tra xác định, nghi phạm là ông Nguyễn Thái An (49 tuổi, ngụ xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang). Nguyên nhân vụ việc bước đầu xác định là do ông An nghi ngờ bà chi có quan hệ tình cảm với người khác nên đã ghen tuông, sát hại bà Chi rồi uống thuốc cỏ tự tử.



Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.



Theo TN/SKCĐ