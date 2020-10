Chân dung gã U40 dùng dao sát hại tình địch tử vong do mâu thuẫn tình cảm

Tin tức mới nhất ngày 27/10, Giáo dục Thời đại thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng (43 tuổi, hộ khẩu thường trú tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội) để điều tra làm rõ về hành vi Giết người



Theo thông tin ban đầu, tối 24/10 Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang nhận được tin báo từ Công an TP. Bắc Giang cho biết, trên địa bàn phường Mỹ Độ vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong.

Đối tượng Phạm Hùng Sơn



Danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Mạnh Hải (38 tuổi, trú tại tổ dân phố Cung Nhượng 2, phường Thọ Xương, TP Bắc Giang).



Qua điều tra, nghi phạm được xác định là Phạm Hùng Sơn. Sau đó, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiến hành truy bắt. Khoảng 18h ngày 25/10 khi phát hiện Sơn đang lẩn trốn lại huyện Lục Ngạn (Bắc Giang), lực lượng chức năng đã vận động đối tượng ra đầu thú.



Tại cơ quan công an, bước đầu nghi phạm đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai cho thấy, giữa Sơn và Hải thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do cùng có tình cảm với một người phụ nữ 39 tuổi tên L. (trú tại phường Mỹ Độ).



Khoảng 19h ngày 24/10, giữa Sơn và Hải xảy ra xô xát khi gặp nhau ở đường Mỹ Độ (phường Mỹ Độ). Sau đó, Sơn đã dùng dao mang bên người đâm nạn nhân trọng thương, dẫn đến tử vong do mất máu quá nhiều.



Tại thời điểm gây án, Sơn đang tạm trú tại thôn Dõng (xã Hương Gián, huyện Yên Dũng, Bắc Giang). Sơn từng có 5 tiền án về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cướp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.



Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

