Xin tiền trả cờ bạc không được, gã chồng độc ác sát hại vợ dã man rồi phóng hỏa đốt nhà để phi tang

Tên bất tài, nghiện cờ bạc đột lốt công tử nhà giàu

Theo thông tin từ trang The Paper, vụ việc xảy ra vào ngày 20/3 vừa qua. Một vị thiếu gia nhà giàu đã sát hại vợ mới cưới của mình do mâu thuẫn vấn đề tiền bạc. Nạn nhân là cô gái 27 tuổi họ Lưu, kẻ gây án là chồng mới cưới của cô, họ Nghiêm 26 tuổi.

Được biết, trước khi án mạng xảy ra cô Lưu đang là giáo viên ở một trường tiểu học ở Lục Gia Chủy, Thượng Hải (Trung Quốc) còn Nghiêm là một vị thiếu gia có xuất thân giàu có, được gia đình cho sang Anh du học.

Lưu trước khi bị sát hại

Tháng 1/2018, cả hai quen biết nhau, sau đó tổ chức lễ đính hôn vào ngày 23/11 cùng năm, đến ngày 1/1/2020 thì chính thức kết hôn. Sau hôn nhân, cả hai luôn thể hiện cử chỉ yêu thương, thể hiện một cặp vợ chồng hạnh phúc, cô Lưu cũng chưa bao giờ phàn nàn về chồng. Thậm chí trước khi xảy ra án mạng 2 ngày, cặp đôi vẫn còn ăn tối thân mật và không hề có dấu hiệu cãi cọ, mâu thuẫn.





Được biết, Nghiêm được bố mẹ nhận nuôi từ nhỏ nhưng chưa bao giờ tiết lộ thân phận vì muốn hắn trưởng thành vui vẻ, không âu lo. Mọi mong muốn của Nghiêm đều được bố mẹ đáp ứng, thậm chí còn chi hàng triệu đô la để cho hắn ta sang Anh học đại học sau khi hoàn thành chương trình trung học.

Thế nhưng trong quá trình du học, Nghiêm luôn bị giảng viên chỉ trích là người lười biếng. Sau vài năm, hắn quyết định bỏ học về nước, tìm việc ở Thượng Hải và giấu nhẹm việc học hành dở dang của mình. Khi đó, bố mẹ còn chi tiền mua nhà mới để hắn ta chuẩn bị cưới vợ.

Ảnh cưới của cặp đôi

Năm 2018, Nghiêm bắt đầu chơi bạc trên điện thoại và thắng nhiều nhất được hơn 200.000 NDT (khoảng 657 triệu VND) nhưng lại thua sạch, thậm chí khoản nợ tích tụ ngày càng lớn. Trước đó, bố của Nghiêm đã giúp hắn trả nợ 2 triệu NDT (khoảng 6,57 tỷ VND) và khuyên con không nên cờ bạc nữa. Tuy nhiên, với mức lương mỗi tháng là 3.000 NDT (hơn 9,8 triệu VND) đối với Nghiêm là không đủ sống nên hắn càng quyết tâm dùng cờ bạc để làm giàu.

Thế nhưng, hắn nhanh chóng nợ 1,25 triệu NDT (khoảng 4,1 tỷ VND) và bị chủ nợ đòi ráo riết. Ngày 20/3, hắn ta phải trả khoản nợ đầu tiên là 250.000 NDT (khoảng 820 triệu VND).



Giết vợ, đốt nhà để phi tang

từ 700.000 NDT (gần 2,3 tỷ VND) tiền tiết kiệm để trả nợ. Nghe xong, Lưu đã từ chối vì muốn dành tiền để chữa bệnh cho bố chồng đang bị ung thư 250.000 NDT Vào ngày xảy ra vụ việc kinh hoàng, hắn gặp vợ với mong muốn rút

Điều này khiến Nghiêm vô cùng tức giận, hai vợ chồng lời qua tiếng lại một lúc. Nghiêm dùng con dao gọt trái cây để dọa vợ. Sau đó, Nghiêm bỏ xuống tầng 1 ăn sáng. Ăn xong, hắn lại lên tầng để tiếp tục thuyết phục vợ mình.

Tuy nhiên, do Lưu vẫn không đồng ý nên trong lúc mâu thuẫn, hắn đã dùng dao đâm liên tiếp vào người vợ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, sợ mọi chuyện bại lộ nên Nghiêm đã phóng hỏa đốt nhà hòng phi tang thi thể và xóa sạch dấu vết.

Hiện trường vụ án mạng

Sau đó, Nghiêm trốn về nhà và được bố ruột khuyên ra công an đầu thú. Tại đồn cảnh sát, Nghiêm khai nhận lý do giết vợ, phóng hỏa đốt nhà là do nợ nần đánh bạc quá nhiều, xin vợ tiền trả nợ nhưng không được.

Điều đáng nói, trước mặt nhà vợ, Nghiêm luôn tỏ ra là người có học hành và cư xử đúng mực. Thậm chí, đến cả bố mẹ nạn nhân cũng không hề biết chuyện con rể nghiện cờ bạc và nợ nần. Họ chia sẻ, nếu biết Nghiêm là kẻ nghiện cờ bạc thì đã không cho phép con gái kết hôn.



